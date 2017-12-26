«ВКонтакте» объявила победителей премии VK Music Awards, назвав песни, ставшие самыми прослушиваемыми в социальной сети в 2017 году.

Рейтинг возглавила песня «Розовое вино» Элджея & Feduk. Этот трек пользователи «ВКонтакте» прослушали более 200 миллионов раз.

На втором месте — «Ламбада» T-Fest и Скриптонита, на третьем — «Половина моя» MiyaGi & Эндшпиля. Четвертой самой прослушиваемой песней стала «Лейла» Jah Khalib и Маквин, а на пятом месте — Believer группы Imagine Dragons.

В десятку также вошли: ESTRADARADA — «Вите Надо Выйти», Ed Sheeran — Shape of You, Luis Fonsi — Despacito, Грибы — «Тает лед», Мот feat. Ани Лорак — «Сопрано».

Всего в списке 30 песен.

Церемония вручения премии VK Music Awards прошла 25 декабря. Ведущим мероприятия стал резидент Comedy Club Павел Воля. Кроме того, на страницах исполнителей, попавших в рейтинг, появилась отметка «Победитель VK Music Awards».

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