Пользователю сайта Pikabu под ником Ecobender подарили на Новый год календарь «Дизель Опти», выпущенный компанией «Газпром нефть». В нижней части календаря он обнаружил QR-код и решил его просканировать с помощью приложения.

календарь с QR-кодом
календарь с QR-кодом

Выяснилось, что QR-код расшифровывается таким образом: «Артемий Лебедев — ******* [гомосексуал] и ****** [любитель орального секса]". Свои результаты сканирования Ecobender опубликовал на Pikabu.

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Рекламное агентство «Редарт», которое сделало такие календари для «Газпром нефти», назвало появление такого QR-кода в их продукции «самовольным действием сотрудника, работавшего над разработкой данного проекта» и принесло извинения Артемию Лебедеву.

«Сотрудник проигнорировал согласованный с заказчиком макет с верной ссылкой на сайт и направил в типографию некорректный вариант. ООО «Редарт» проводит внутреннее расследование, на данный момент мотивация действий сотрудника выясняется», — заявили в «Редарт». Агентство обещает отозвать партию календарей и выпустить новую.