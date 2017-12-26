Сегодня утром в возрасте 40 лет умер Константин Калинов, основатель сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, сообщает vc.ru со ссылкой на представителей компании.

Точная причина смерти не сообщается. В конце 2016 года Калинов объявил об уходе от операционной деятельности Aviasales из-за продолжительной болезни. Он писал, что хотел бы вернуться к управлению компанией, когда «поправит здоровье».

«В то, что случилось, невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери. Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам — не бояться и достигать результатов, о которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим», — говорится в письме главы Aviasales Макс Крайнов.

Константин Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. Первым интернет-проектом Калинова был сайт по продаже эротических фотографий. В 2007 году он запустил блог со спецпредложениями авиакомпаний, который со временем стал поисковиком билетов Aviasales.