Умер народный артист России, композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сына композитора Вячеслава.

По словам сына, Владимир Шаинский скончался в городе Сан-Диего в штате Калифорния, куда он переехал еще в 2004 году. «Я думаю, что основная причина — это возраст. Дата похорон еще не известна», — сказал Вячеслав.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. В 11 лет он начался заниматься по классу скрипки в музыкальной школе при Киевской консерватории, но война прервала его учебу. Он продолжил свое музыкальное образование в Ташкентской консерватории, а в 1945 году поступил Московскую консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет.

Наибольшую известность Владимиру Яковлевичу принесли детские песни. Он написал мелодии к песням «Голубой вагон», «Песенка мамонтенка», «Чунга-Чанга», «Улыбка», а также к популярным художественным и мультипликационным фильмам, среди которых «Чебурашка», «Шапокляк», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», «Анискин и Фантомас», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол» и другие картины.

Песни на музыку Шаинского также исполняли Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.