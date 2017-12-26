В меню доставки Burger King на один день, 1 января 2018 года, появится рассол. Об этом сообщает RSN со ссылкой на пресс-службу сети фастфуда.

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«Мы уверены, что 1 января оперативная доставка рассола за полчаса будет очень востребована и усилит любовь к нашему бренду, поэтому решились на подобную инновацию», — сообщили в пресс-службе Burger King.

Сеть реализует новогоднюю акцию вместе с оператором доставки, компанией Delivery Club. Сервис доставки является бесплатным для клиентов сети фаст-фуда, однако минимальная сумма заказа и среднее время ожидания зависят от точного адреса. Литр рассола будет стоить 10 рублей.

Burger King