В меню доставки Burger King на один день, 1 января 2018 года, появится рассол. Об этом сообщает RSN со ссылкой на пресс-службу сети фастфуда.

«Мы уверены, что 1 января оперативная доставка рассола за полчаса будет очень востребована и усилит любовь к нашему бренду, поэтому решились на подобную инновацию», — сообщили в пресс-службе Burger King.

Сеть реализует новогоднюю акцию вместе с оператором доставки, компанией Delivery Club. Сервис доставки является бесплатным для клиентов сети фаст-фуда, однако минимальная сумма заказа и среднее время ожидания зависят от точного адреса. Литр рассола будет стоить 10 рублей.