В начале 2018 года «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа» (НМГ) и «СТС медиа» будут использовать единый плеер для трансляции эфира на своих сайтах и других площадках. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники на двух каналах.

Создание единого онлайн-плеера станет первым этапом проекта «Витрина» — российского аналога Hulu. При помощи «Витрины» телеканалы намерены монетизировать интернет-контент. По данным источников, за основу платформы возьмут плеер «Первого канала», который телеканалы усовершенствуют общими усилиями. Таким образом, на общей площадке будет собран контент большинства федеральных каналов.

Издание отмечает, что «СТС Медиа» уже начал тестировать плеер «Первого канала». По утверждению представителей «Первого», без учета контента СТС плеер собрал примерно 1,5 миллиарда просмотров за 2017 год.

