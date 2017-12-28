Дмитрий Широков, куратор курсов визуальных эффектов в школе кино и телевидения «Индустрия», глава студии Pixel Bears.

Если раньше ради съемок приходилось заказывать огромные декорации и перекрывать дороги, то сейчас все можно решить с помощью компьютерной графики. Уже сейчас имитация повседневных окружающих процессов с помощью VFX (визуальные эффекты. — Esquire) — постоянная практика в большом кинематографе.

Зритель сейчас очень насмотренный, поэтому с каждым годом режиссерам приходится находить новые, более сложные решения. Это требует совершенно другого уровня подготовки и затрат на производство.

В последней «Планете обезьян» уровень визуализации животных, их движений и мимики просто фантастический. А в «Звездных войнах», например, уже вовсю осваивают цифровых дублеров актеров — посмотрите на цифровую принцессу Лею. А если представить, что будет через 5 лет? Думаю, кино с цифровыми двойниками вместо актеров — вопрос ближайших лет. С помощью компьютерной графики мы сможем воссоздать поведение человека.

Индустрия компьютерной графики развивается семимильными шагами, поэтому в кино востребованы квалифицированные VFX специалисты. Уже сегодня в этой индустрии работают тысячи людей, но спрос не падает.