Если раньше ради съемок приходилось заказывать огромные декорации и перекрывать дороги, то сейчас все можно решить с помощью компьютерной графики. Уже сейчас имитация повседневных окружающих процессов с помощью VFX (визуальные эффекты. — Esquire) — постоянная практика в большом кинематографе.
Зритель сейчас очень насмотренный, поэтому с каждым годом режиссерам приходится находить новые, более сложные решения. Это требует совершенно другого уровня подготовки и затрат на производство.
В последней «Планете обезьян» уровень визуализации животных, их движений и мимики просто фантастический. А в «Звездных войнах», например, уже вовсю осваивают цифровых дублеров актеров — посмотрите на цифровую принцессу Лею. А если представить, что будет через 5 лет? Думаю, кино с цифровыми двойниками вместо актеров — вопрос ближайших лет. С помощью компьютерной графики мы сможем воссоздать поведение человека.
Индустрия компьютерной графики развивается семимильными шагами, поэтому в кино востребованы квалифицированные VFX специалисты. Уже сегодня в этой индустрии работают тысячи людей, но спрос не падает.
Программа визуальных эффектов в школе «Индустрия» состоит из двух курсов Composing Artist и 3D Artist, каждый из которых длится шесть месяцев. В их основе — общая теория кинопроизводства и большой объем практических занятий. Стоимость каждого курса составляет 180 тысяч рублей. Подробнее о программе можно узнать