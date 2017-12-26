Неизвестный филантроп под псевдонимом Пайн (сокр. от pineapple, с англ. «ананас». — Esquire) основал благотворительный «Ананасовый фонд» (Pineapple Fund). На условиях анонимности Пайн рассказал о своем фонде в интервью газете The Guardian. По его словам, «когда у тебя достаточно денег, деньги не имеют значения».

Пайн вложил в свой фонд 5 057 биткоинов и в декабре пожертвовал в общей сложности 7,5 миллиона долларов на благотворительные проекты. Пожертвования получили уже девять некоммерческих организаций.

Я счастлив, что могу помочь изменить мир к лучшему. У меня есть большая вера в человечество, и я бы хотел, чтобы больше людей могли жить в любви и с уважением друг к другу.

На Reddit Пайн заявил , что перечислил по миллиону долларов краудфандинговой платформе здравоохранения Watsi, организации The Water Project, которая снабжает водой жителей региона Сахары, Electronic Frontier Foundation, занимающейся правами интернет-пользователей. Благотворительный криптовалютный фонд BitGive получил 500 тысяч доларов. The Guardian отмечает, что фонд, который занимается МДМА-терапией для лечения посттравматического синдрома, также получил миллион долларов.

По словам Пайна, при выборе благотворительных организаций он в первую очередь обращает внимание на эффективность работы на международном уровне, инновационность, значимость и жизнеспособность. При этом решающий фактор — это чутье Пайна, ему важно доверять компаниям.

Филантроп призывает и другие некоммерческие организации присылать заявки для рассмотрения. Предпочтения отдаются проектам, которые занимаются психическим здоровьем, охраной окружающей среды и борьбой с сексуальным насилием.

Почему же ананас? Биткоин-магнат объяснил, что ем всегда нравилось, что в ананасе содержится бромелаин (фермент, который помогает организму расщеплять и переваривать белок. — Esquire). «Сейчас хорошее время, чтобы поделиться ананасом. У меня слишком много биткоинов для жизни, которую я хочу прожить, поэтому я ими делюсь».