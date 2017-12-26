Неизвестный филантроп под псевдонимом Пайн (сокр. от pineapple, с англ. «ананас». — Esquire) основал благотворительный «Ананасовый фонд» (Pineapple Fund). На условиях анонимности Пайн рассказал о своем фонде в интервью газете The Guardian. По его словам, «когда у тебя достаточно денег, деньги не имеют значения».

Пайн вложил в свой фонд 5 057 биткоинов и в декабре пожертвовал в общей сложности 7,5 миллиона долларов на благотворительные проекты. Пожертвования получили уже девять некоммерческих организаций.

Я счастлив, что могу помочь изменить мир к лучшему. У меня есть большая вера в человечество, и я бы хотел, чтобы больше людей могли жить в любви и с уважением друг к другу.

«К женщинам он относится всегда с теплотой». Глава комитета Госдумы заступилась за Слуцкого
Далее «К женщинам он относится всегда с теплотой». Глава комитета Госдумы заступилась за Слуцкого
Журналистка «Би-би-си» боится за свою безопасность. Она рассказала о харассменте со стороны Слуцкого
Далее Журналистка «Би-би-си» боится за свою безопасность. Она рассказала о харассменте со стороны Слуцкого

На Reddit Пайн заявил, что перечислил по миллиону долларов краудфандинговой платформе здравоохранения Watsi, организации The Water Project, которая снабжает водой жителей региона Сахары, Electronic Frontier Foundation, занимающейся правами интернет-пользователей. Благотворительный криптовалютный фонд BitGive получил 500 тысяч доларов. The Guardian отмечает, что фонд, который занимается МДМА-терапией для лечения посттравматического синдрома, также получил миллион долларов.

По словам Пайна, при выборе благотворительных организаций он в первую очередь обращает внимание на эффективность работы на международном уровне, инновационность, значимость и жизнеспособность. При этом решающий фактор — это чутье Пайна, ему важно доверять компаниям.

Филантроп призывает и другие некоммерческие организации присылать заявки для рассмотрения. Предпочтения отдаются проектам, которые занимаются психическим здоровьем, охраной окружающей среды и борьбой с сексуальным насилием.

Почему же ананас? Биткоин-магнат объяснил, что ем всегда нравилось, что в ананасе содержится бромелаин (фермент, который помогает организму расщеплять и переваривать белок. — Esquire). «Сейчас хорошее время, чтобы поделиться ананасом. У меня слишком много биткоинов для жизни, которую я хочу прожить, поэтому я ими делюсь».