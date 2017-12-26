На YouTube-канале BBC опубликован отрывок из рождественского эпизода сериала «Доктор Кто», где герой Питера Капальди превращается в женщину.

Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
Далее Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
Paramount Television займется производством сериала Андрея Звягинцева
Далее Paramount Television займется производством сериала Андрея Звягинцева

В сезоне «Дважды во времени» главного героя играет английская актриса Джоди Уиттакер, снимавшаяся в «Черном зеркале» и «Убийстве на пляже». Сценарист сериала Крис Чибнолл заявил, что всегда хотел видеть в роли Доктора Кто женщину. По его словам, Джоди Уиттакер достаточно сильна и умна для этой роли.

За годы существования сериала Доктора сыграли 12 актеров. Первый эпизод «Доктора Кто» показали в ноябре 1963 года на канале BBC. Главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, который путешествует во времени и пространстве на машине времени, похожей на телефонную будку.