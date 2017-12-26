На YouTube-канале BBC опубликован отрывок из рождественского эпизода сериала «Доктор Кто», где герой Питера Капальди превращается в женщину.

В сезоне «Дважды во времени» главного героя играет английская актриса Джоди Уиттакер, снимавшаяся в «Черном зеркале» и «Убийстве на пляже». Сценарист сериала Крис Чибнолл заявил, что всегда хотел видеть в роли Доктора Кто женщину. По его словам, Джоди Уиттакер достаточно сильна и умна для этой роли.

За годы существования сериала Доктора сыграли 12 актеров. Первый эпизод «Доктора Кто» показали в ноябре 1963 года на канале BBC. Главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, который путешествует во времени и пространстве на машине времени, похожей на телефонную будку.