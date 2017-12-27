Более двадцати сотрудниц издания Vice, большинству из которых от 20 до 30 лет, обвинили коллег в сексуальных домогательствах. Они заявили, что стали жертвами или свидетельницами неподобающего поведения — поцелуев без согласия, ощупывания, непристойных замечаний и предложений заняться сексом. Об этом этом говорится в новом расследовании The New York Times.

Согласно расследованию, как минимум четыре случая не стали предавать широкой огласке — обе стороны пришли к соглашению. Президент компании Эндрю Крейтон выплатил компенсацию в 135 тысяч долларов бывшей сотруднице после ее обвинений в том, что ее уволили за отказ от интимных отношений.

«Мизогиния может выглядеть иначе, нежели это было в 50-х годах, но она существует и все еще пускает корни. Это тревожный звонок," — подчеркнула журналистка Кайла Рублем, которая работала в Vice с 2014 по 2016 год.

Основатели Vice Шейн Смит и Саруш Алви не стали отрицать обвинения и выступили с официальным заявлением, в котором извинились перед потерпевшими и признались, что «не смогли создать в компании безопасное и открытое для всех рабочее пространство, где все сотрудники, в особенности женщины, чувствовали бы себя уважаемыми и преуспевающими». По их словам, атмосфера «мальчишеского клуба» в итоге лишь поощряла неадекватное поведение, которое распространилось по всей компании.

Журнал Vice впервые вышел в Монреале в 1994 году и был основан тремя безработными друзьями — Шейном Смитом, Сарушем Алви и Гэвином Макиннесом. По собственному определению журнала, его основная аудитория — «критически мыслящие, беспокойные и интеллектуально подготовленные жители мегаполисов в возрасте от 12 до 20 лет».