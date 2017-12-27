Дизайнер Артемий Лебедев, которого оскорбили в календаре «Газпром нефти», прокомментировал в своем Telegram-канале эту ситуацию.

Напомним, ранее пользователь Pikabu под ником Ecobender обнаружил QR-код в корпоративном календаре «Газпром-нефти» на 2018 год и решил просканировать его с помощью приложения. В коде была зашифрована надпись «Артемий Лебедев — ******* [гомосексуал] и ****** [любитель орального секса]".

Рекламное агентство «Редарт», которое сделало календари для «Газпром нефти», назвало появление такого QR-кода в их продукции ошибкой и принесло извинения дизайнеру.

Лебедев отнесся к посланию по‑человечески и без резкой критики, вспомнил подобный случай, а также рассказал, что получил извинения от «Газпром нефти». Дизайнер также отметил, что у него нет претензий к компании, однако потребовал уволить виновных в произошедшем.