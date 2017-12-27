Дизайнер Артемий Лебедев, которого оскорбили в календаре «Газпром нефти»,
Напомним, ранее пользователь Pikabu под ником Ecobender обнаружил QR-код в корпоративном календаре «Газпром-нефти» на 2018 год и решил просканировать его с помощью приложения. В коде была зашифрована надпись «Артемий Лебедев — ******* [гомосексуал] и ****** [любитель орального секса]".
Рекламное агентство «Редарт», которое сделало календари для «Газпром нефти», назвало появление такого QR-кода в их продукции ошибкой и принесло извинения дизайнеру.
Лебедев отнесся к посланию по‑человечески и без резкой критики, вспомнил подобный случай, а также рассказал, что получил извинения от «Газпром нефти». Дизайнер также отметил, что у него нет претензий к компании, однако потребовал уволить виновных в произошедшем.
Вообще, у меня нет никаких претензий. Это круто и прикольно, хотя и непрофессионально со стороны подрядчика.
Вспоминаю историю из недавнего прошлого. Когда в 2013 году в новом терминале Пулкова тестировали пассажиропотоки, тестовым пассажирам выдавали посадочные, где под логотипом Аэрофлота было написано «********* [обманываем] только Тему».
Я готов ко встрече со своими поклонниками во всех форматах. А Газпром и Пулково — любимые клиенты нашей студии уже много лет. И если мне ***** [все равно], когда лично меня ******** [оскорбляют], то уважаемые компании не должны становиться заложниками приколюх, которым место в каментах.
Поэтому, хотя лично мне приятно находить такие пасхалки, их авторы должны быть уволены с особым цинизмом и поражением в правах.