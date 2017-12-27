Виолетта Майлян из Калифорнии глубоко оскорбилась, узнав, что компания Apple намеренно замедляет работу старых iPhone. Она обратилась в суд с требованием взыскать с Apple 999999999000 долларов (на 1000 меньше триллиона долларов) в качестве компенсации. Копия иска появилась на сайте Patently Apple, который отслеживает патенты корпорации.

Примеру Майлян последовала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви, потребовав с компании «всего лишь 100 миллионов долларов». Это самые громкие, но далеко не первые иски против Apple после официального подтверждения факта замедления смартфонов. Ранее в суд обратились жители Лос-Анджелеса, а также штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина.

В декабре компания Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS — такая мера необходима для продления срока работы батареи смартфона.

«В прошлом году мы выпустили для iPhone 6, 6s и SE функцию, которая сглаживает резкие пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов при таких условиях. Теперь мы добавили эту функцию и в iPhone 7 с iOS 11.2 и продолжим добавлять ее в следующие устройства», — заявили представители Apple.