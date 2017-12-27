Издание Forbes опубликовало рейтинг из десяти актеров, фильмы с участием которых стали самыми кассовыми в 2017 году.

Лидером списка стал Вин Дизель — общий доход картин, где он исполнил главную роль, составил 1,6 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы приходится на «Форсаж 8» — кассовые сборы ленты насчитывают 1,2 миллиарда долларов.

Второе место у Дуэйна Джонсона, звезды боевика «Три икса: Мировое господство» и партнера Дизеля по «Форсажу». В 2017 году ленты с его участием заработали 1,5 миллиарда долларов.

Завершает тройку самых кассовых актеров Галь Гадот. Ее работа над «Чудо-женщиной» и «Лигой справедливости» принесла создателям картин 1,4 миллиарда долларов.

В пятерку лучших также вошла Эмма Уотсон, кассовый успех которой составил 1,3 миллиарда долларов, и Джонни Депп. Фильмы с его участием собрали 1,1 миллиарда долларов. В рейтинг также вошли Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Ранее в список самых переоцененных голливудских актеров Forbes попали Марк Уолберг, Кристиан Бэйл и Ченнинг Татум. В рейтинге оценивали успешность фильмов с участием актеров с точки зрения кассовых сборов.