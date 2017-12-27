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В текстах были затронуты стикеры с Гнойным, карьера Ольги Бузовой, биткоин, «Звездные войны», «Твин Пикс», Олимпийские игры, расследования ФБК и много мемов.
«Еще осенью, увидев, какими получаются темы года в этот раз, мы поняли, что 2017 запомнится как год, полный противоречий. Противоречивость, наряду с попавшими в топ рэп-баттлами, навела нас на мысли о том, каким должно быть итоговое видео — противостоянием двух героев, которые с помощью рифм и панчей оценивают прошедший год и по всем законам жанра обмениваются колкостями», —