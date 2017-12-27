На YouTube-канале «Яндекса» опубликован ролик с баттлом Гнойного и ST. Рэперы прошлись по самым популярным темам 2017 года по версии «Яндекса». В роли ведущего выступила виртуальный голосовой помощник Алиса.

В текстах были затронуты стикеры с Гнойным, карьера Ольги Бузовой, биткоин, «Звездные войны», «Твин Пикс», Олимпийские игры, расследования ФБК и много мемов.