В 2018 году сервис WhatsApp откажется от поддержки нескольких операционных систем, сообщает International Business Times.

C 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах, на которых установлены BlackBerry OS и BlackBerry 10, Windows 8.0 и все предыдущие платформы Windows. У пользователей исчезнет доступ к WhatsApp, они также не смогут создать новый профиль. Отказ от поддержки этих систем будет постепенным, отмечают в компании.

В конце следующего года мессенджер также планирует прекратить поддержку Nokia S40 и S60, а к 2020 году подобные меры применят к смартфонам, работающим на базе Android 2.3.7 и старше.

«Эти операционные системы не предоставляют возможностей, которые нужны нам, чтобы расширить функции нашего приложения в будущем», — пояснил представитель WhatsApp.

Мессенджер WhatsApp запустили в 2009 году, сейчас им пользуется более миллиарда человек.