Двоюродного брата Рианны жестоко застрелили через несколько часов после того, как он отметил Рождество на родном Барбадосе с сестрой и семьей, сообщает Daily Mail.

Во время прогулки по улице Сент-Мишель к 21-летнему Тэвону Кайсину Аллейну приблизился злоумышленник, несколько раз выстрелил в него и скрылся. Молодого человека доставили в больницу, но от полученных ран Тэвон скончался.

Полиция разыскивает преступника и опрашивает свидетелей произошедшего. Полиция Барбадоса также отметила, что в 2017 году уровень преступности на острове значительно вырос по сравнению с 2016 годом. Они подчеркнули, что из 28 совершенных преступлений в 22 было задействовано огнестрельное оружие.

В честь своего брата Рианна разместила пост на своей странице в инстаграме, в котором призвала положить конец вооруженному насилию под хэштегом #endgunviolence.

«Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что еще вчера держала тебя в своих объятиях! Никогда не думала, что этот раз мог быть последним, когда я почувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя, друг!», — написала певица.

Рианна и Тэвон были близки, о чем свидетельствуют дружные совместные фотографии на их страницах.

