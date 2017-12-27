Еще до выхода ленты «Звездные войны: Последние джедаи», премьера которой состоялась в середине декабря, исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл успел нелестно высказаться о новом фильме. Неоднократно.

Однако слова Хэмилла возмутили поклонников саги и внезапно Хэмилл решил публично извиниться перед режиссером восьмой части «Звездных войн» в своем твиттере.

«Я сожалею, что высказал свои сомнения и неуверенность на публике. Творческие разногласия — это привычная часть любого проекта, но они обычно не выходят за рамки съемочного процесса. Все, что я хотел, — это сделать хороший фильм. А получилось даже больше — Райан Джонсон сделал великую картину на все времена», — написал актер.

Ранее в интервью актер критиковал режиссерское видение Райана Джонсона и открыто заявлял, что ему нравятся все роли, кроме его собственной. Пиком недовольства Хэмилла стало видео из пресс-тура, в котором он говорит о «фундаментальной разнице» в их понимании персонажа.

«Я сказал Райану, что джедай не сдается. Даже если у него проблемы, он может затаиться на год, чтобы собраться с силами, но, если он сделал ошибку, он постарается ее исправить. Так вот, в этом у нас принципиальное отличие во взглядах, но это больше не моя история. Это история кого-то другого. В этом суть проблемы. Люк никогда бы так не сказал», — приводит The Wrap слова актера.

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