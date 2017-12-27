В СанктПетербурге произошел взрыв в камере хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина,
По данным «РИА Новости»,
Инцидент произошел по адресу Кондратьевский проспект, дом 44. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские. Эвакуировали 70 человек.
«В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет», —
Следственный комитет сообщает, что взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
ЧП на площади Калинина. В супермаркете «Перекрёсток» произошёл взрыв
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— ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv)
December 27, 2017