В СанктПетербурге произошел взрыв в камере хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина, сообщает «Фонтанка».

По данным «РИА Новости», пострадали десять человек. Четверо госпитализированы, еще шесть человек осматривают врачи.

Инцидент произошел по адресу Кондратьевский проспект, дом 44. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские. Эвакуировали 70 человек.

«В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Следственный комитет сообщает, что взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.