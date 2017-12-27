В СанктПетербурге произошел взрыв в камере хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина, сообщает «Фонтанка».

По данным «РИА Новости», пострадали десять человек. Четверо госпитализированы, еще шесть человек осматривают врачи.

«К женщинам он относится всегда с теплотой». Глава комитета Госдумы заступилась за Слуцкого
Далее «К женщинам он относится всегда с теплотой». Глава комитета Госдумы заступилась за Слуцкого
Журналистка «Би-би-си» боится за свою безопасность. Она рассказала о харассменте со стороны Слуцкого
Далее Журналистка «Би-би-си» боится за свою безопасность. Она рассказала о харассменте со стороны Слуцкого

Инцидент произошел по адресу Кондратьевский проспект, дом 44. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские. Эвакуировали 70 человек.

«В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Следственный комитет сообщает, что взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.