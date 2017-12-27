Полиция Дубая оштрафовала водителя, который вел прямой эфир в инстаграме за рулем автомобиля. Об этом стражи порядка сообщили нарушителю прямо в комментариях к трансляции,
По словам директора департамента дорожного движения Дубая, о неправильном поведении во время вождения полицейских уведомили другие водители. «Мы получили несколько звонков о человеке, который ехал по шоссе и одновременно транслировал видео в инстаграме. Мы проверили его аккаунт и сами увидели видео в прямом эфире, после чего зарегистрировали нарушение», — рассказал он.
Автомобилист попытался оправдаться, заявив, что смартфон был присоединен к панели управления и не мешал ему вести машину. Однако сотрудники полиции заметили, что он все равно отвлекался от дороги во время чтения комментариев, и выписали штраф на 800 дирхамов ОАЭ (примерно 12 600 рублей. — Esquire).
В Дубае распространена практика, когда автомобилисты следят за друг другом на дорогах. По словам начальника полиции, в их отдел ежедневно поступает множество сообщений о различных инцидентах, что позволяет эффективнее следить за безопасностью людей на дорогах.
Haha! Doesn't get better than this!
Someone used Instagram Live while driving. Dubai Police joined in the live chat to inform them they were imposing a fine
#mydubai pic.twitter.com/Qa0ayu9ch3
— The MD (@marketingdude)
December 24, 2017