Полиция Дубая оштрафовала водителя, который вел прямой эфир в инстаграме за рулем автомобиля. Об этом стражи порядка сообщили нарушителю прямо в комментариях к трансляции, передает местная служба новостей Gulf News.

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По словам директора департамента дорожного движения Дубая, о неправильном поведении во время вождения полицейских уведомили другие водители. «Мы получили несколько звонков о человеке, который ехал по шоссе и одновременно транслировал видео в инстаграме. Мы проверили его аккаунт и сами увидели видео в прямом эфире, после чего зарегистрировали нарушение», — рассказал он.

Автомобилист попытался оправдаться, заявив, что смартфон был присоединен к панели управления и не мешал ему вести машину. Однако сотрудники полиции заметили, что он все равно отвлекался от дороги во время чтения комментариев, и выписали штраф на 800 дирхамов ОАЭ (примерно 12 600 рублей. — Esquire).

В Дубае распространена практика, когда автомобилисты следят за друг другом на дорогах. По словам начальника полиции, в их отдел ежедневно поступает множество сообщений о различных инцидентах, что позволяет эффективнее следить за безопасностью людей на дорогах.