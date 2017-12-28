С 12 по 24 января 2018 года в Музее современного искусства на Манхеттене в Нью-Йорке (МоМА) пройдет ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева, пишет Artdaily.

Сам режиссер примет участие в дискуссиях после первого показа «Нелюбви» 12 января и «Левиафана» 14 января. В ретроспективу также включены фильмы «Изгнание» и «Возвращение».

В середине декабря стало известно, что «Нелюбовь» вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Фильм также был номинирован на «Золотой глобус» и получил множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

В 2015-м году Андрей Звягинцев уже был номинирован на «Оскар» с фильмом «Левиафан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 причин любить Андрея Звягинцева