Президент России Владимир Путин объявил, что взрыв в магазине «Перекресток» в Петербурге был террористическим актом. Об этом он заявил на церемонии награждения военных, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, передает «Коммерсантъ».

«Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — сказал Владимир Путин. О спецоперации глава государства не рассказал.

Президент также подчеркнул, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову «действовать, разумеется, в рамках закона, только закона» при задержании предполагаемых террористов, однако при угрозе жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».

Вечером 27 декабря произошел взрыв в к супермаркете «Перекресток» на площади Калининав. По предварительным данным, в камере хранения магазина взорвалось самодельное устройство. В результате пострадали 13 человек, девять из которых были госпитализированы, никто не погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.