Парламент Швеции одобрил законопроект, согласно которому в сексуальный контакт можно будет вступить только после четкого согласия, в противном случае секс могут приравнять к изнасилованию. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно действующему закону, в Швеции изнасилованием считается акт, состоявшийся под давлением угроз или физической силы. Новый законопроект предполагает, что изнасилованием будет считаться половой акт, произошедший без словесного согласия обоих сторон или явной демонстрации желания сексуальной близости.

По словам премьер-министра Стефана Левена, нововведение станет «исторической реформой». «Общество на вашей стороне», — обратился он к жертвам сексуального насилия.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2018 года. Предложение входит в число других инициатив, разрабатываемых в Швеции. Так, власти активно борются с проституцией — эта деятельность является незаконной на территории страны.