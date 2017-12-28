Бывший директор московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который устроил стрельбу на территории предприятия, задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — заявил начальник управления информации и общественных связей главка Юрий Титов.

27 декабря Илья Аверьянов открыл стрельбу на территории «Меньшевика», убив одного человека и ранив четырех. Он успел сбежать оттуда до приезда полиции.

Аверьянов объяснил свой поступок конфликтом с руководством предприятия. По его словам, у него отобрали фабрику, тем самым разорив его семью. Вчера он забаррикадировался на фабрике и рассказал радиостанции Business FM свою точку зрения, подчеркнув, что за всем стоит «банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами».

«Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по‑моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история», — сказал он радиостанции.