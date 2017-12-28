  • Парфюмерная вода с нотами ванили, ладанника, сандала и пачулей DOLCE&GABBANA VELVET AMBER SUN

  • Ключи от MAZDA CX-9
  • Браслет LOUIS VUITTON
  • Набор теней для бровей DOLCE&GABBANA BROW POWDER DUO
  • Брошь DOLCE&GABBANA
  • Парфюмерная вода CHANEL GABRIELLE
  • Часы RADO TRUE THINLINE
  • Браслет HERMES
  • Набор помад для губ BOBBI BROWN LUXE CLASSICS MINI LIP SET
  • Часы BVLGARI BVLGARI, розовое золото, сталь, бриллианты
  • Клатч MICHAEL KORS

  • Часы HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG MOONPHASE, сатинированный и полированный титан, бриллианты

  • Парфюмерная вода KENZO WORLD
  • Бумажник LOUIS VUITTON
  • Палитра для макиажа глаз CLARINS THE ESSENTIALS
  • Серьги BVLGARI SERPENTI, белое золото, бриллианты
  • Карта WORLD CLASS РОМАНОВ
  • Очки TIFFANY&CO
  • Туфли MORESCHI
  • Часы OMEGA SPEEDMASTER 38 CO-AXIAL CHRONOGRAPH, сталь, бриллианты
  • Часы BALL TRAINMASTER MOON PHASE LADIES, сталь

  • Беспроводные наушники с системой шумоподавления SONY WH-1000XM2

  • Туфли PRADA
  • Часы JAQUET DROZ PETITE HEURE MINUTE THOUSAND YEAR LIGHTS, розовое золото
  • Пудра для лица GUERLAIN METEORITES GOLD PEARL
  • Одеколон JO MALONE GREEN ALMOND & REDCURRANT
  • Сумка PRADA
  • Парфюмерная вода GUCCI BLOOM
  • Часы BLANCPAIN QUANTIEME COMPLET, красное золото, бриллианты

  • Сумка из кожи, дополнительный ремень с отделкой из меха DOLCE&GABBANA

  • Свеча GUERLAIN WINTER DELICE
  • Туфли LOUIIS VUITTON
  • Духи GALOP D'HERMES
  • Тональный крем-уход CLE DE PEAU BEAUTE LE FOND DE TEINT
  • Браслет HERMES
  • Лак для ногтей CHANEL LE VERNIS 580 CELEBRITY
  • Ремень BOSS