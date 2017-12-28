- Парфюмерная вода с нотами ванили, ладанника, сандала и пачулей DOLCE&GABBANA VELVET AMBER SUN
- Ключи от MAZDA CX-9
- Браслет LOUIS VUITTON
- Набор теней для бровей DOLCE&GABBANA BROW POWDER DUO
- Брошь DOLCE&GABBANA
- Парфюмерная вода CHANEL GABRIELLE
- Часы RADO TRUE THINLINE
- Браслет HERMES
- Набор помад для губ BOBBI BROWN LUXE CLASSICS MINI LIP SET
- Часы BVLGARI BVLGARI, розовое золото, сталь, бриллианты
- Клатч MICHAEL KORS
- Часы HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG MOONPHASE, сатинированный и полированный титан, бриллианты
- Парфюмерная вода KENZO WORLD
- Бумажник LOUIS VUITTON
- Палитра для макиажа глаз CLARINS THE ESSENTIALS
- Серьги BVLGARI SERPENTI, белое золото, бриллианты
- Карта WORLD CLASS РОМАНОВ
- Очки TIFFANY&CO
- Туфли MORESCHI
- Часы OMEGA SPEEDMASTER 38 CO-AXIAL CHRONOGRAPH, сталь, бриллианты
- Часы BALL TRAINMASTER MOON PHASE LADIES, сталь
- Беспроводные наушники с системой шумоподавления SONY WH-1000XM2
- Туфли PRADA
- Часы JAQUET DROZ PETITE HEURE MINUTE THOUSAND YEAR LIGHTS, розовое золото
- Пудра для лица GUERLAIN METEORITES GOLD PEARL
- Одеколон JO MALONE GREEN ALMOND & REDCURRANT
- Сумка PRADA
- Парфюмерная вода GUCCI BLOOM
- Часы BLANCPAIN QUANTIEME COMPLET, красное золото, бриллианты
- Сумка из кожи, дополнительный ремень с отделкой из меха DOLCE&GABBANA
- Свеча GUERLAIN WINTER DELICE
- Туфли LOUIIS VUITTON
- Духи GALOP D'HERMES
- Тональный крем-уход CLE DE PEAU BEAUTE LE FOND DE TEINT
- Браслет HERMES
- Лак для ногтей CHANEL LE VERNIS 580 CELEBRITY
- Ремень BOSS