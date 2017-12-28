На «России 1» в эфире программы «Вести недели» вышел сюжет, посвященный рэпу в России. Ведущий Дмитрий Киселев называет рэп «явлением года».

Корреспондент Антон Лядов в своем сюжете перечислил и рассказал о популярных русских рэперах, особенно выделившихся в 2017 году: Оксимироне, Гнойном, Фейсе, группе «Хлеб», Кизару, Федуке, Хаски и других. У некоторых рэперов корреспондент взял комментарии. В выпуске также упоминаются баттлы, фристайл, коммерческий рэп и антихайп.

«Как относиться к этому явлению, каждый решает для себя сам. Здесь ни черного, ни белого, но не замечать миллионы часов аудиозаписей в интернете, которые еще и постоянно пополняются, уже невозможно», — сказал в конце сюжета Лядов.