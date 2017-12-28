Макака плавает в горячем источнике, обезьяний парк Джигокудани, Япония.
Вид на высотки города Скопье с горы Водно. Из-за смога и густого тумана жизнь македонской столицы была парализована в течение нескольких дней.
Охваченный лесными пожарами город Санта-Паула, Калифорния.
Эвакуация коровы во время схода оползня в городке Вилла Санта Люсия, Чили.
Соревнования в рамках Чемпионата мира по лыжным гонкам в горнолыжном курорте Валь-Торанс во французских Альпах.
Подвесной мост Peak Walk в снежный зимний день, Швейцария.
Королева Елизавета II в Букингемском дворце после записи своего традиционного рождественского обращения к подданым.
Житель поселка Шуанфэн ходит по горящим углям, провинция Чжэцзян, Китай. Это один из традиционных восточных ритуалов.
Украшенный к Новому году маяк Nubble Lighthouse в городе Йорк, штат Мэн.
Новый жилой район на окраине города Эль-Айн, Объединенные Арабские Эмираты.