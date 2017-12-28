Tomohiro Ohsumi / Getty Images

1.

Макака плавает в горячем источнике, обезьяний парк Джигокудани, Япония.

Robert Atanasovski / AFP / East News 2.

Вид на высотки города Скопье с горы Водно. Из-за смога и густого тумана жизнь македонской столицы была парализована в течение нескольких дней.

Zhao Hanrong / Xinhua / ТАСС

3.

Охваченный лесными пожарами город Санта-Паула, Калифорния.

Alvaro Vidal / Reuters

4.

Эвакуация коровы во время схода оползня в городке Вилла Санта Люсия, Чили.

JEFF PACHOUD / AFP / East News

5.

Соревнования в рамках Чемпионата мира по лыжным гонкам в горнолыжном курорте Валь-Торанс во французских Альпах.

Jean Christophe Bott / EPA / Vostock Photo

6.

Подвесной мост Peak Walk в снежный зимний день, Швейцария.

REX / Fotodom

7.

Королева Елизавета II в Букингемском дворце после записи своего традиционного рождественского обращения к подданым.

Kong Debin / Xinhua / ТАСС

8.

Житель поселка Шуанфэн ходит по горящим углям, провинция Чжэцзян, Китай. Это один из традиционных восточных ритуалов.

Robert F. Bukaty / AP / East News

9.

Украшенный к Новому году маяк Nubble Lighthouse в городе Йорк, штат Мэн.

David Ramos / FIFA / Getty Images

10.

Новый жилой район на окраине города Эль-Айн, Объединенные Арабские Эмираты.