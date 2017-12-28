Актеры решили официально присоединиться к протесту против сексуальных домогательств на церемонии вручения «Золотого глобуса», облачившись в черное. Об этом заявил Дуэйн «Скала» Джонсон, а также стилист Илария Урбинати,
«Потому что все продолжают меня спрашивать… ДА, мужчины тоже выразят солидарность с женщинами и придут в черном, протестуя против гендерного неравенства на «Золотом глобусе» в этом году. По крайней мере, ВСЕ МОИ КЛИЕНТЫ точно», — написала в своем инстаграме стилист Урбинати.
Среди клиентов Урбинати — Том Хиддлстон, сыгравший в Локи в «Торе», Эрми Хаммер («Социальная сеть»), Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие») и другие актеры.
Because everyone keeps asking me… YES, the men WILL be standing in solidarity with women on this wearing-all-black movement to protest against gender inequality at this year’s Golden Globes. At least ALL MY GUYS will be. Safe to say this may not be the right time to choose to be the odd man out here… just sayin…
Ранее стало известно, что голливудские актрисы договорились одеться в черное на церемонию вручения «Золотого глобуса» в знак протеста против сексуальных домогательств.
Церемония награждения пройдет 21 января. Известно, что в акции примут участие главные претендентки на «Золотой глобус» — Эмма Стоун, Мерил Стрип и Джессика Честейн.
В октябре несколько десятков женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. Вслед за Вайнштейном обвинения прозвучали в адрес режиссера и сценариста Джеймса Тобэка, актера Кевина Спейси, актера Дастина Хоффмана, режиссера Бретта Рэтнера и президента США Дональда Трампа.