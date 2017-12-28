Актеры решили официально присоединиться к протесту против сексуальных домогательств на церемонии вручения «Золотого глобуса», облачившись в черное. Об этом заявил Дуэйн «Скала» Джонсон, а также стилист Илария Урбинати, пишет Entertainment Weekly.

«Потому что все продолжают меня спрашивать… ДА, мужчины тоже выразят солидарность с женщинами и придут в черном, протестуя против гендерного неравенства на «Золотом глобусе» в этом году. По крайней мере, ВСЕ МОИ КЛИЕНТЫ точно», — написала в своем инстаграме стилист Урбинати.

Среди клиентов Урбинати — Том Хиддлстон, сыгравший в Локи в «Торе», Эрми Хаммер («Социальная сеть»), Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие») и другие актеры.

Ранее стало известно, что голливудские актрисы договорились одеться в черное на церемонию вручения «Золотого глобуса» в знак протеста против сексуальных домогательств.

Церемония награждения пройдет 21 января. Известно, что в акции примут участие главные претендентки на «Золотой глобус» — Эмма Стоун, Мерил Стрип и Джессика Честейн.

В октябре несколько десятков женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. Вслед за Вайнштейном обвинения прозвучали в адрес режиссера и сценариста Джеймса Тобэка, актера Кевина Спейси, актера Дастина Хоффмана, режиссера Бретта Рэтнера и президента США Дональда Трампа.