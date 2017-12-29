Gene Blevins / AFP / East News

1.

Неизвестный в новогоднюю ночь изменил надпись Hollywood на склоне холма Маунт-Ли в Лос-Анджелесе на Hollyweed. Это уже второй случай, когда местные жители таким образом отмечают изменения в политике штата. 1 января 1976 года в Калифорнии было узаконено употребление марихуаны в медицинских целях, а в ноябре 2016 года жители проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях.

Omer Messinger / REX / Fotodom

2.

Отражение журавля в пруду, Национальный птичий заповедник Хула, Израиль.

Geoff Robinson Photography /REX / Fotodom

3.

В пустыне Сахара выпал снег.

Dave Merron / REX / Fotodom

4.

Одинокий пингвин на айсберге, Антарктика.

Maxim Shemetov / Reuters

5.

Памятник Юрию Гагарину в Москве.

Ozkan Bilgin / Getty Images

6.

Люди фотографируют взорвавшийся резервуар с водой, Озальп, восточная Турция.

Johannes Stehle / AP / East News

7.

Лисица, провалившаяся под лед реки Дунай и замерзшая в нем, Фридинген-ан-дер-Донау, Германия.

Emilio Morenatti / AP / East News

8.

Мигранты, пытавшиеся переправиться из Ливии в Европу на резиновых лодках, спят на палубе спасательного судна.

Vera Lisperguer / AFP / East News

9.

Молодая пара отдыхает на футбольном поле в разрушенном пожаром городе Санта Ольга. Лесные пожары продолжаются в Чили уже несколько дней.

AFP / East News

10.

Занесенные снегом участки земли и густой лес образовали шахматный узор, снятый астронавтами НАСА.

Karim Sahib / East News

11.

Мужчина ведет верблюда через пустыню Хамим в 170 километрах к западу от эмирата Абу-Даби.

Tatan Syuflana/ AP / East News

12.

Рабочие возводят копию Статуи Свободы, Джакарта, Индонезия. Скульптуру установят в местном парке для привлечения туристов.

Mario Anzuoni / Reuters

13.

Команда сериала «Очень странные дела» получила премию Гильдии актеров США за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале, Лос-Анджелес.

Evan Vucci / East News

14.

Танец Дональда и Меланьи Трамп на инаугурационном балу, Вашингтон.

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP / East News

15.

Новое граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза. На нем изображен рабочий, сбивающий одну из звезд с флага Европы. Рисунок нанесен за одну ночь на здание в городе Дувр, Англия.

Narong Sangnak / EPA / Vostock Photo

16.

Мальчики играют в футбол на плавающем поле в деревне Ко Пани в Таиланде, построенной на сваях индонезийскими рыбаками.

Martin Meissner / AP / East News

17.

Выдра рассматривает посетителей зоопарка Дуйсбург, Германия.

Rex / Fotodom

18.

Международная космическая станция и Млечный путь над Пембрукширом, Уэльс.

REX / Fotodom

19.

Пожар в здании Grenfell Tower в Лондоне, жертвами которого стали по меньшей мере 80 человек.

Reuters

20.

Жители Нью-Йорка отметили день летнего солнцестояния на занятиях по йоге на Таймс-сквер.

Urs Flueeler / AP / East News

21.

Вид на Ронский ледник неподалеку от перевала Фурка, Швейцария. Старейший ледник Альп накрыт специальными белыми одеялами, предотвращающими таяние.

Justin Sullivan / Getty Images

22.

Сгоревшие шезлонги у бассейна в одном из жилых комплексов города Санта-Роза. Жертвами лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, стали 10 человек.

Mark Ralston / AFP / East News

23.

Турист гуляет по северной части Склона Койот-Бют, известной как «Волна», штат Аризона, США.

James Gourley / REX / Fotodom

24.

Рафаэль Надаль.

Fred Dufour / Getty Images

25.

Дорожные развязки в Чунцине, Китай.

Alkis Konstantinidis / Reuters

26.

Фейерверк взрывается рядом с полицейским во время столкновений после митинга, посвященного 44-й годовщине студенческого восстания 1973 года против военной диктатуры в Греции, Афины.

Ivan Damanik / AFP / East News

27.

Фермеры в Индонезии собирают урожай с видом на вулкан Синабург.

Josh Edelson / AFP / East News

28.

В начале июля Калифорнию охватили разрушительные лесные пожары. На этом снимке пожарные убирают американский флаг, который повесили владельцы одного из домов, оказавшегося близ очага стихийного бедствия.

Oliver Ehmig / REX / Fotodom

29.

Служащий колумбийских ВВС выполняет тренировочный прыжок с собакой.

KCNA / Reuters

30.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты Хвасон

David Becker / Getty Images

31.

Американец Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе. Его жертвами стали 58 человек.

Sergei Ilnitsky / Reuters

32.

«Союз МС-4» приземлился в городе Жезказган, Казахстан. На Землю с МКС вернулись российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты НАСА Джек Фишер и Пегги Уитсон.

Capucine Henry / AP / East News

33.

Художник-акционист Петр Павленский поджег двери Банка Франции.

Brendan Smialowski / AFP / East News

34.

Американка показала средний палец кортежу Дональда Трампа, когда тот ехал из гольф-клуба Trump National Golf Club в городе Стерлинг (Виргиния). Как выяснилось позже, женщину уволили с работы в компании Akima.

Peter MacDiarmid / REX / Fotodom

35.

Ураган «Офелия» окрасил небо Лондона в оранжевый цвет.

Canadian Press / REX / Fotodom

36.

Фреска в память о поэте и композиторе Леонарде Коэне, Монреаль.

Jim Bourg / Reuters

37.

Машина Rabid Transit на фестивале Burning Man, штат Невада, США.

Toby Melville / Reuters

38.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, объявившие о помолвке, позируют фотографам в Кенсингтонском дворце, Лондон.

Susannah H. Snowden-Smith / REX / Fotodom

39.

Стая атерин.

The Asahi Shimbun / Getty Images

40.

Молния, образовавшаяся внутри вулканического щлейфа горы Сакурадзима, Япония. Такое природное явление обозначают термином «грязная гроза».

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