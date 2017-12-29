Неизвестный в новогоднюю ночь изменил надпись Hollywood на склоне холма Маунт-Ли в Лос-Анджелесе на Hollyweed. Это уже второй случай, когда местные жители таким образом отмечают изменения в политике штата. 1 января 1976 года в Калифорнии было узаконено употребление марихуаны в медицинских целях, а в ноябре 2016 года жители проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях.
Отражение журавля в пруду, Национальный птичий заповедник Хула, Израиль.
В пустыне Сахара выпал снег.
Одинокий пингвин на айсберге, Антарктика.
Памятник Юрию Гагарину в Москве.
Люди фотографируют взорвавшийся резервуар с водой, Озальп, восточная Турция.
Лисица, провалившаяся под лед реки Дунай и замерзшая в нем, Фридинген-ан-дер-Донау, Германия.
Мигранты, пытавшиеся переправиться из Ливии в Европу на резиновых лодках, спят на палубе спасательного судна.
Молодая пара отдыхает на футбольном поле в разрушенном пожаром городе Санта Ольга. Лесные пожары продолжаются в Чили уже несколько дней.
Занесенные снегом участки земли и густой лес образовали шахматный узор, снятый астронавтами НАСА.
Мужчина ведет верблюда через пустыню Хамим в 170 километрах к западу от эмирата Абу-Даби.
Рабочие возводят копию Статуи Свободы, Джакарта, Индонезия. Скульптуру установят в местном парке для привлечения туристов.
Команда сериала «Очень странные дела» получила премию Гильдии актеров США за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале, Лос-Анджелес.
Танец Дональда и Меланьи Трамп на инаугурационном балу, Вашингтон.
Новое граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза. На нем изображен рабочий, сбивающий одну из звезд с флага Европы. Рисунок нанесен за одну ночь на здание в городе Дувр, Англия.
Мальчики играют в футбол на плавающем поле в деревне Ко Пани в Таиланде, построенной на сваях индонезийскими рыбаками.
Выдра рассматривает посетителей зоопарка Дуйсбург, Германия.
Международная космическая станция и Млечный путь над Пембрукширом, Уэльс.
Пожар в здании Grenfell Tower в Лондоне, жертвами которого стали по меньшей мере 80 человек.
Жители Нью-Йорка отметили день летнего солнцестояния на занятиях по йоге на Таймс-сквер.
Вид на Ронский ледник неподалеку от перевала Фурка, Швейцария. Старейший ледник Альп накрыт специальными белыми одеялами, предотвращающими таяние.
Сгоревшие шезлонги у бассейна в одном из жилых комплексов города Санта-Роза. Жертвами лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, стали 10 человек.
Турист гуляет по северной части Склона Койот-Бют, известной как «Волна», штат Аризона, США.
Рафаэль Надаль.
Дорожные развязки в Чунцине, Китай.
Фейерверк взрывается рядом с полицейским во время столкновений после митинга, посвященного 44-й годовщине студенческого восстания 1973 года против военной диктатуры в Греции, Афины.
Фермеры в Индонезии собирают урожай с видом на вулкан Синабург.
В начале июля Калифорнию охватили разрушительные лесные пожары. На этом снимке пожарные убирают американский флаг, который повесили владельцы одного из домов, оказавшегося близ очага стихийного бедствия.
Служащий колумбийских ВВС выполняет тренировочный прыжок с собакой.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты Хвасон
Американец Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе. Его жертвами стали 58 человек.
«Союз МС-4» приземлился в городе Жезказган, Казахстан. На Землю с МКС вернулись российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты НАСА Джек Фишер и Пегги Уитсон.
Художник-акционист Петр Павленский поджег двери Банка Франции.
Американка показала средний палец кортежу Дональда Трампа, когда тот ехал из гольф-клуба Trump National Golf Club в городе Стерлинг (Виргиния). Как выяснилось позже, женщину уволили с работы в компании Akima.
Ураган «Офелия» окрасил небо Лондона в оранжевый цвет.
Фреска в память о поэте и композиторе Леонарде Коэне, Монреаль.
Машина Rabid Transit на фестивале Burning Man, штат Невада, США.
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, объявившие о помолвке, позируют фотографам в Кенсингтонском дворце, Лондон.
Стая атерин.
Молния, образовавшаяся внутри вулканического щлейфа горы Сакурадзима, Япония. Такое природное явление обозначают термином «грязная гроза».
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