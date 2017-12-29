Рейсовый автобус въехал на остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы. Пострадали три человека. Об этом сообщает Информагентство «Москва» со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел улице Сходненская, 37. На месте находятся сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

Ранее ТАСС и « Интерфакс » сообщили о двух погибших, однако ГИБДД и МЧС опровергли гибель людей.

«Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN — Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017

Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве. 25 декабря около метро «Славянский бульвар» автобус въехал в пешеходный переход. Погибли четыре человека.



