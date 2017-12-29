Рейсовый автобус въехал на остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы. Пострадали три человека. Об этом сообщает Информагентство «Москва» со ссылкой на МЧС.

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Инцидент произошел улице Сходненская, 37. На месте находятся сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили о двух погибших, однако ГИБДД и МЧС опровергли гибель людей.

«Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве. 25 декабря около метро «Славянский бульвар» автобус въехал в пешеходный переход. Погибли четыре человека.