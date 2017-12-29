Рейсовый автобус въехал на остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы. Пострадали три человека. Об этом
Инцидент произошел улице Сходненская, 37. На месте находятся сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.
Ранее
«Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности», —
Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки.— Репвбблика (@Repvbblica)
pic.twitter.com/jFk0kFBpoN December 29, 2017
Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве. 25 декабря около метро «Славянский бульвар» автобус въехал в пешеходный переход. Погибли четыре человека.