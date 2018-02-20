LE LOGIS GREY GOOSE — французское поместье и дом приемов в регионе Коньяк, доступный к посещению только по специальному приглашению бренда. Он расположен в Шаранте, в местечке Жюйяк-ле-Кок неподалеку от Ангулема. Ангулем — старый аквитанский город, вотчина Людовика, герцога Ангулемского, который правил Францией целых 20 минут (было это 2 августа 1830 года, сразу после того как Карл X отрекся от престола после Второй французской революции). Ангулем известен одной из старейших трасс для кольцевых автогонок, еще в нем проводится один из самых больших в Европе фестивалей комиксов. Поместье впервые упоминается в хрониках в 1346 году: до недавнего перерождения оно называлось Френ и было основано семейством Жюиз, которое почти не оставило следов в истории. Сегодня известно лишь то, что именно в этом году Гийом Жюиз впервые упомянут как
владелец поместья Френ. К XVII веку усадьба стала одной из самых крупных в окрестностях Жюйяка.

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До сегодняшнего дня сохранились такие ее фрагменты, как Les Pieces du Frene и La Combe du Frene, а также лес
Сен-Пьер. Из построек, кроме собственно Le Logis, господского дома, в нем также имелись дома фермеров, которые занимались хозяйством, сады, луга, леса, конюшни, мельницы, виноградники, собственные церковь и тюрьма, более того, у графов Френ было право самостоятельно принимать судебные решения, что не могло не раздражать элиту Ангулема: однажды спор между графами Френ и Ангулемом решался при непосредственном вмешательстве короля Людовика XIII. Среди владельцев поместья был Жан-Луи де Бремон д'Ар, известный как Рыцарь из Ара, который успешно сражался вместе с королем Луи XIV за Крит и вел войны с венецианцами (осада продолжалась двадцать один год), а умер в 1694 году, упав с лошади в окрестностях поместья. Рыцарь из Ара был довольно плодовитым отцом, и после его смерти поместье было поделено между четырьмя детьми. С того момента свою значимость оно утратило.

Свой нынешний вид особняк получил 300 лет назад, часть зданий усадьбы и того старше — датирована XVI веком. Последним владельцем дома была семья Бабэн, уроженцы здешних мест. Особняк неоднократно перестраивался, но в 2013 году его выкупил GREY GOOSE и бережно отреставрировал, сохранив исторический облик с аккуратным обновлением внутри. Сегодня усадьба представляет собой образец уюта и утонченности, заботливо скроенный из целого ряда деталей, среди которых новый сад, оранжерея, откуда продукты поступают прямиком на кухню, и мебель, вырезанная из дубовых балок флигеля усадьбы, уже не подлежавшего реставрации.

Впрочем, в Коньяке и без поместья Френ довольно исторических усадеб в хорошем состоянии. Так в чем же настоящая уникальность этого места? В особенном взгляде на art de vivre, французское «искусство жить». Петанк, пикники и корзинки, из которых торчат багеты, велопрогулки по окрестностям и даже отдых у бассейна в сопровождении освежающего коктейля Le Grand Fizz — все составляющие провинциальной, но буржуазной Франции.

Внимание к деталям здесь особенное, прежде всего — к гастрономическим. Один из главных аттракционов — собственная пекарня, где можно узнать все о муке, помоле, мягких сортах озимой пшеницы c севера Франции, из региона Пикарди, — пшеница может быть столь же терруарным продуктом, как сыр. Один из основных ингредиентов для хлебопекарных опытов — вода — берется из родников здесь же, в Коньяке, в местечке Жансак-ла- Паллю. Le Logis Grey Goose, помимо всего прочего, — это царство тонких ароматов, осязания и, в конечном итоге, самопознания. За дегустации здесь отвечает Франсуа Тибо, мастер погреба, занимающийся дистилляцией, выдержкой и ассамбляжем вот уже четверть века.

Меню Le Logis Grey Goose полно изобретательных деталей в рецептурах и изысканного французского акцента, что достигается использованием сугубо локальных ингредиентов.