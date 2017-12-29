Корпорация Apple принесла клиентам извинения за то, что намеренно замедляла работу старых моделей iPhone для продления срока работы батареи смартфона, и пообещала больше так не делать. Кроме того, стоимость замены аккумуляторов в предыдущих моделях iPhone будет снижена, говорится в сообщении , размещенном на сайте корпорации.

Мы знаем, что некоторые из вас думают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся. В этом вопросе возникло много недоразумений, поэтому мы хотим объясниться и рассказать о некоторых изменениях, над которыми мы работаем. Компания заверила, что функционирование старых моделей смартфонов вернется в норму после замены старых аккумуляторов на новые. Поменять их по сниженной цене — с 79 до 29 долларов — можно будет с января 2018 года. Скидка будет доступна только для владельцев iPhone 6 или более поздней модели. Компания также пообещала выпустить обновление iOS, в котором можно будет следить за аккумулятором.

Apple в очередной раз уточнила, что год назад выпустила обновление операционной системы iOS 10.2.1, которое оптимизировало работу смартфонов, чтобы предотвратить внезапное отключение. «Клиенты позитивно отреагировали на iOS 10.2.1, потому что она успешно снизила число внезапных отключений», — пояснили в компании.

В декабре Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS, после чего на компанию стали подавать в суд. Владельцы старых iPhone считают, что Apple предприняла такой шаг втайне от клиентов ради прибыли и роста числа покупателей новых смартфонов. Недавно жительница Калифорнии обратилась в суд с требованием взыскать с Apple 999999999000 долларов (на 1000 меньше триллиона долларов) в качестве компенсации.