Накануне вечером в Нью-Йорке загорелся пятиэтажный жилой дом. Погибли как минимум 12 человек. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио, передает Reuters.

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Возгорание началось на первом этаже, пожар охватил дом очень быстро. Пожару присвоили 4-ю категорию сложности, с огнем боролись более 160 человек. По факту начато расследование.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему — более 50.

«Сегодня вечером в Бронксе мы стали свидетелями самой страшной трагедии по крайней мере за последнюю четверть века. Это неописуемая трагедия, которая расколола семьи».