Накануне вечером в Нью-Йорке загорелся пятиэтажный жилой дом. Погибли как минимум 12 человек. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио,
Возгорание началось на первом этаже, пожар охватил дом очень быстро. Пожару присвоили 4-ю категорию сложности, с огнем боролись более 160 человек. По факту начато расследование.
По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему — более 50.
Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart.— Bill de Blasio (@NYCMayor)
pic.twitter.com/0kCFMzxt79 December 29, 2017
«Сегодня вечером в Бронксе мы стали свидетелями самой страшной трагедии по крайней мере за последнюю четверть века. Это неописуемая трагедия, которая расколола семьи».