Накануне вечером в Нью-Йорке загорелся пятиэтажный жилой дом. Погибли как минимум 12 человек. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио, передает Reuters.

Возгорание началось на первом этаже, пожар охватил дом очень быстро. Пожару присвоили 4-ю категорию сложности, с огнем боролись более 160 человек. По факту начато расследование.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему — более 50.

Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79 — Bill de Blasio (@NYCMayor) December 29, 2017

«Сегодня вечером в Бронксе мы стали свидетелями самой страшной трагедии по крайней мере за последнюю четверть века. Это неописуемая трагедия, которая расколола семьи».