Стриминговый сервис Netflix опубликовал новогодний ролик, анонсирующий выход четвертого сезона «Черного зеркала». В видео подведены самые тревожные итоги года, что выражается в переплетении реальных событий и кадров из сериала под песню «Happy New Year» группы Abba.

В ролике можно увидеть фейковое обращение Владимира Путина к американцам, марши националистов в Шарлоттсвилле, андроида Софию, Марка Цукерберга и заставку Fake News.