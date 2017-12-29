Новости Истории «Будущее ярче, чем когда-либо». Создатели «Черного зеркала» подвели тревожные итоги 2017 года Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди итоги сериал черное зеркало Стриминговый сервис Netflix опубликовал новогодний ролик, анонсирующий выход четвертого сезона «Черного зеркала». В видео подведены самые тревожные итоги года, что выражается в переплетении реальных событий и кадров из сериала под песню «Happy New Year» группы Abba. Далее Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада» Далее Paramount Television займется производством сериала Андрея Звягинцева В ролике можно увидеть фейковое обращение Владимира Путина к американцам, марши националистов в Шарлоттсвилле, андроида Софию, Марка Цукерберга и заставку Fake News. Четвертый сезон «Черного зеркала» уже полностью вышел на Netflix. В нем шесть эпизодов, режиссерами которых выступили Джоди Фостер, Тоби Хэйнс, Джон Хиллкоут, Колм МакКарти, Тим Ван Паттен и Дэвид Слейд. итоги сериал черное зеркало итоги сериал черное зеркало Редакция Esquire 29 декабря 2017 Далее М. Найт Шьямалан займется сериалом для Apple. Это будет психологический триллер