Стриминговый сервис Netflix опубликовал новогодний ролик, анонсирующий выход четвертого сезона «Черного зеркала». В видео подведены самые тревожные итоги года, что выражается в переплетении реальных событий и кадров из сериала под песню «Happy New Year» группы Abba.

Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
Далее Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
Paramount Television займется производством сериала Андрея Звягинцева
Далее Paramount Television займется производством сериала Андрея Звягинцева

В ролике можно увидеть фейковое обращение Владимира Путина к американцам, марши националистов в Шарлоттсвилле, андроида Софию, Марка Цукерберга и заставку Fake News.

Четвертый сезон «Черного зеркала» уже полностью вышел на Netflix. В нем шесть эпизодов, режиссерами которых выступили Джоди Фостер, Тоби Хэйнс, Джон Хиллкоут, Колм МакКарти, Тим Ван Паттен и Дэвид Слейд.