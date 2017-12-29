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Когда Дэвид Рокфеллер тихо угас в своей постели, лишь самую малость не дожив до своего 102-го дня рождения, представители его разветвленной династии могли с полным основанием провозгласить — «Король умер». Пока патриарх третьего поколения Рокфеллеров стоял у руля семейного бизнеса, успели состариться и уйти из жизни многие члены четвертого и пятого поколений.

«От Дьявола до Дьякона»

Родоначальника семьи Уильяма Рокфеллера обвиняли в торговле фальшивыми эликсирами из нефти, краже лошадей и даже изнасиловании — если последнее не доказано, то двоеженцем он был точно. «Дьявольский Билл» женился на Элизе Дэвисон, ставшей матерью богатейшего человека в мире, ради денег ее отца. Позже он бросил ее с шестью детьми и женился заново.

Если прадед Дэвида был «дьяволом», то дед стал «дьяконом» — так Джона Рокфеллера прозвали партнеры по бизнесу за чрезмерную набожность. Он тоже торговал нефтью, но уже по‑крупному — основанная Рокфеллером Standard Oil стала одной из самых могущественных компаний в мире. В этом ему помогла не набожность, а врожденная хитрость и жестокость. «Дьякон Джон» брал кредиты в банках и покупал на них компании конкурентов. Тех, кто не сдавался, уничтожал — скупал необходимое им оборудование, устраивал задержки на железных дорогах и вытеснял с рынка всеми доступными средствами.

Остальное — дело техники: в конце позапрошлого века нефть стала главным энергоресурсом, добывали ее в основном в США, а 90% рынка контролировала компания Рокфеллера. Ко времени своего выхода на пенсию в 1897 году он стал первым миллиардером в истории. Тогда его состояние составляло $1,4 миллиарда — с учетом инфляции сегодня это было бы $305 миллиардов.

Шпион и банкир

С рождения Дэвид Рокфеллер был членом американской элиты — новой аристократии, которой, несмотря на исходивший от нее запах нефти, были открыты двери хоть в Букингемский дворец, хоть в Белый дом.

Впрочем, Дэвид не злоупотреблял своим положением и меньше всего походил на карикатурного богача из советского «Крокодила» или клипов русских рэперов. Он рано женился и всю жизнь провел с одной женщиной — дочь известного юриста Пегги Макграф родила ему шестерых детей. Он отличался строгостью нравов, хоть и не был так набожен, как его дед. Наконец, первые свои деньги он не получил в наследство, а заработал сам, пройдя ступеньки карьерной лестницы в Chase Manhattan Bank.

Но перед этим была Вторая мировая война — в 1942 году наследник миллиардов пошел служить рядовым в армию США. К концу войны он уже был в чине капитана и работал на военную разведку, побывав с миссиями в Северной Африке и Франции. Связи с разведкой Рокфеллеру будут припоминать до конца жизни — говорят, именно во время войны он познакомился с будущим директором ЦРУ Аленом Даллесом, которому приписывают вымышленный план по геноциду и разложению населения России.

Не меньше планов по захвату власти над миром и созданию мирового правительства приписывали самому Дэвиду. Есть только одна семья, которую конспирологи любят больше, — это Ротшильды. Ошибочность теорий заговоров доказывает судьба многочисленных потомков семьи Рокфеллеров — многие из них обеднели или не смогли построить достойной карьеры. Из более чем 150 Рокфеллеров, Дэвид со своими $3 млрд был последним, кто появлялся в списке богатейших людей по версии журнала Forbes.

Строитель единого мира

Но последний великий Рокфеллер и правда был вершителем судеб мира — за свою длинную жизнь он встретился практически с каждым политиком 20 века, заслужившим большую главу в Википедии. Его работа и престиж позволяли бизнесмену встречаться с самыми влиятельными людьми эпохи, в числе прочих, руку банкира жали Джон Кеннеди, Генри Киссинджер, Фидель Кастро и Никита Хрущев.

Благодаря огромному состоянию и острому уму, Дэвид зачастую вертел менее крупными политиками как пешками. В США даже родился термин «рокфеллерский республиканец», обозначающий крайне умеренного и гибкого консерватора — не чета нынешним «трампистам».

Американец, республиканец, миллиардер — Рокфеллер был воплощением зла в терминах советской пропаганды, но именно его банк стал первым финансовым институтом США, получившим лицензию в СССР, а в 1971 году, при его участии, Советский Союз закупил заграницей большую партию зерна.

Связи с Россией у Рокфеллера останутся на всю жизнь, он несколько раз приезжал сюда, встречался с Горбачевым, потом с Ельциным. Говорят, он устроил турне будущего российского президента по Америке — на колесо его частного самолета якобы помочился пьяный Борис Николаевич.

История может быть придуманной, как и членство Рокфеллера в «мировом правительстве», но он и правда был убежденным глобалистом, членом и активным лоббистом Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии — организаций, пытавшихся объединить мировую элиту от политиков до самых состоятельных людей.

Этой частью своей биографии Дэвид очень гордился.

«Некоторые считают, что мы являемся частью секретной группы заговорщиков, которые действуют против интересов Соединенных Штатов, характеризуя мою семью и меня как «интернационалистов», участвовавших в заговоре с целью построить более интегрированную политическую и экономическую структуру — единый мир, если вы хотите. Если это обвинение — я признаю вину и горжусь этим», —писал Рокфеллер в своих мемуарах.

Нельзя сказать, что сцена мировой политики с его уходом опустела, а вот «мировая закулиса» — безусловно. В эпоху безликих глобальных корпораций, уход последнего глобалиста с яркой личностью кажется закатом большой голливудской звезды.



