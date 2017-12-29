Студия Rodeo FX
В ролике демонстрируются кадры «до» и «после», чтобы оценить, как сцены фильма выглядели на съемочной площадке и после наложения графики.
Если визуальное повествование повествование заслуживает похвалы, то сценарий многие посчитали слишком… неторопливым. Даже режиссер оригинального фильма 1982 года Ридли Скотт в интервью Vulture
«Я должен быть осторожен в ответе, я должен быть осторожен в ответе. Он получился чертовски долгим. Черт возьми! А ведь большая часть сценария принадлежит мне», — сказал Скотт, который в числе прочих работал над сценарием нового фильма, а также выступил как продюсер.