Студия Rodeo FX опубликовала редкие кадры, в которых показана работа над визуальными эффектами для фильма «Бегущий по лезвию 2049».

В ролике демонстрируются кадры «до» и «после», чтобы оценить, как сцены фильма выглядели на съемочной площадке и после наложения графики.

Если визуальное повествование повествование заслуживает похвалы, то сценарий многие посчитали слишком… неторопливым. Даже режиссер оригинального фильма 1982 года Ридли Скотт в интервью Vulture заявил , что сиквел «Бегущего по лезвию» получился затянутым.

«Я должен быть осторожен в ответе, я должен быть осторожен в ответе. Он получился чертовски долгим. Черт возьми! А ведь большая часть сценария принадлежит мне», — сказал Скотт, который в числе прочих работал над сценарием нового фильма, а также выступил как продюсер.