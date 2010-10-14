Юные посетители клуба Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Группа «Refused», Дандалк, Ирландия
Другие способы времяпрепровождения в Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Выступление ВИА «Sawn off», Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Группа «Fucked up», Лидс, Англия
Посетитель клуба Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Молодой панк в Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Обычные дублинские панки, Ирландия
Кен — вокалист группы «Bastard Youth» за 30 минут до выступления, Дублин, Ирландия
Даррен по дороге домой после окончания вечеринки
Джеймс, Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Молодежь рядом с входом в клуб Warzone Centre, Белфаст, Северная Ирландия
Совсем юные панки с сигаретами