Упражнение №1

Ты — член группы моджахедов в Манаме (Бахрейн), и вы узнаете, что американский дипломат каждое утро приходит в посольство в 7:35. Если, с помощью Аллаха, вам удастся его достать, вы его убьете; в противном случае вернетесь, как будто ничего не было. Двое из твоей группы берут оружие и отправляются в путь в 7:20 с черной точки, отмеченной на карте. Но они достигают посольства примерно в 7:36, когда американец уже прошел внутрь. Вопрос: какова была приблизительная скорость твоих людей?

ОТВЕТ: Скорость выражается в уравнении скорость=расстояние/время. Прежде чем произвести расчеты, нужно перевести единицы исчисления: минуты — в часы, сантиметры на карте — в километры на земле. Получается расстояние в 18 километров и время — 0,266 часа. Уравнение дает нам скорость 67 км/ч, следовательно, твоим людям нужно было ехать с приблизительной скоростью 75. Всем понятно, ребята? Если кто-то не понял, пусть спрашивает — ничего стыдного в этом нет.

Упражнение №2

Предположим, один храбрый моджахед дал тебе карту пещер Тора-Бора, которую он получил от русского неверного во время первого афганского джихада против Советского Союза. Предположим также, что люди идут на юг, но ты знаешь, что силы шайтана и креста их окружают. В каких районах могут располагаться их заставы?

ОТВЕТ: Конечно, на этот вопрос есть много ответов. Но заметь, что долины между горами — как дороги, и по ним можно идти. Так что шайтаны наверняка расставят там заставы. Может быть, братьям придется уйти выше, в сердце гор, чтобы прорваться. А чтобы понимать, где горы, нужно знать, что на карте они показаны увеличением высоты, и если справа и слева горы, между ними должен быть проход.

Упражнение №3

Предположим, ты оказался с моджахедами на Филиппинах, вы в джунглях, голодаете. Ты видишь яркую, разноцветную лягушку. Заставишь ли ты себя съесть эту лягушку? Или уклонишься от такой аппетитной трапезы :)? В своем ответе объясни, почему можно — или невозможно — есть лягушку.

ОТВЕТ: Эту лягушку есть нельзя. Разноцветные и очень большие лягушки, которые прячутся на сухой земле, ядовиты. Если съешь, попадешь в ад :). Лучше уж страдать от жажды, чем выпить отраву, чтобы сказать последнее прости и жажде, и самому себе :).

В заключении, ребята, хочу сказать: относитесь с усердием к приготовлению и обеспечению, ибо вашими руками и волей Всевышнего мы шлем весть победы. Если кто-то что-то не понял, каким бы простым это ни было, пожалуйста, спрашивай, и да будет на то воля Всевышнего, ты найдешь ответ. А если ты хочешь о чем-то спросить, но мы пока не дошли до этого в «аль-Баттаре», дай нам знать, правда :).