Мари-Элиза
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: морские и научные инструменты. На рынке 22 года, до рынка работала инженером-строителем в Северной Африке.</p> <p>«В Алжире я строила мосты, школы, дороги. Но когда 18 лет работаешь на разных стройках в арабских странах, а потом возвращаешься домой и идешь в агентство по трудоустройству, то слышишь, что у тебя недостаточно узкая специализация. Во Франции есть топографы, есть бригадиры, а в Алжире мы все были «многостаночниками». Однажды моя знакомая, которая работала со мной в Алжире, а здесь тоже оказалась без работы, предложила открыть лавку на блошином рынке, и я согласилась».</p>
Патрик
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: нет. На рынке 14 лет, до рынка изучал бухгалтерию, продавал сыр.</p> <p>«Когда мне был 21 год, я встретил князя Юсупова, убийцу Распутина. Он жил в Париже, на авеню Поль-Думер, рядом со станцией Пасси. Мой друг, журналист, должен был взять у Юсупова интервью, и он привел меня с собой. Юсупов тогда был уже стар и жил в апартаментах с единственным слугой. У него, например, хранилась сабля, которую ему по случаю коронации подарила императрица. Эфес сабли украшал крупный изумруд. Предметы, которые прибыли во Францию вместе с русскими эмигрантами, очень востребованы. Столовое серебро, украшения — все это сейчас стоит целое состояние».</p>
Мари
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: шебби-шик. На рынке 7 лет. До рынка училась на фармацевта, работала лаборанткой.</p> <p>«Чучело альбатроса — «Мистера Всюду» — я не продаю. Ему почти сто лет. Только посмотрите на работу таксидермиста, на то, как он вставил спицы для поддержки крыльев. Теперь так уже никто не работает. Этот альбатрос — мой друг. Я с ним разговариваю. Он не отвечает, зато смотрит на меня и улыбается».</p>
Франк и Луиза
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: XX век. На рынке 15 лет. До рынка Луиза работала певицей, продавщицей музыкальных инструментов, а Франк торговал антиквариатом.</p> <p>«Мы вместе разыскиваем предметы, и это занимает большую часть нашего времени. Мы тщательно выбираем, ищем раритеты, необычные вещи. Сейчас стало модно продавать объекты с подписью автора, но для нас это не так важно».</p>
Жозеф
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: ар-деко, штучные дизайнерские предметы. На рынке 20 лет. До рынка изучал юриспруденцию, работал юристом.</p> <p>«Что мне не нравилось в работе юриста, так это необходимость все время оставаться на одном месте. Не было волнения, которое испытываешь от охоты за предметами. Теперь я сам себе хозяин, я свободен. Я единственный на рынке, кто продает картины австралийских аборигенов. Еще я продаю работы Роэра, французского дизайнера 1950-х годов, работы Курта Хедигера, американского дизайнера, и работы Марии Перге. Ей сейчас 92 года, но для меня она до сих пор лучшая в мире».</p>
Грас
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: нет. На рынке 5 лет. До рынка изучала дизайн интерьера, живопись и скульптуру в Сеуле и Париже, работала фотографом.</p> <p>«Людям хочется что-то покупать, владеть какими-то предметами. Но есть ли в этом смысл? В конце концов все превращается в ничто».</p>
Эрик
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: эклектика. На рынке 15 лет. До рынка занимался фотографией, верховой ездой, путешествовал.</p> <p>«Статуя Свободы раньше служила театральной декорацией. Мне нравится покупать такие предметы, бесполезные. Ни у кого нет необходимости держать статую Свободы у себя дома, но один мой друг, который живет в Швейцарии, решил ее купить. Он хочет поставить ее на лестнице в гостиной, она ему нравится. Правда, его жена не слишком этому рада».</p>
Изабель
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: ремесленные инструменты от XVIII века до 20-х годов ХХ века. На рынке 22 года. До рынка училась в школе при Лувре, работала ассистенткой в антикварных лавках.</p> <p>«В моей семье женщины были художницами, работали руками, поэтому мне интересны старые ремесла и инструменты, профессии, которых больше не существует. Скажем, мастеров сабо или кузнецов во Франции почти не осталось. Или башмачник — тоже исчезнувшая профессия. С другой стороны, еще есть плотники, которые работают по‑старому. Позолота, гравировка, переплет — в этих профессиях мастера до сих пор работают как раньше. Большинство моих клиентов покупают инструменты, чтобы ими пользоваться. Старые инструменты сделаны на совесть, из металла отменного качества. И, конечно, приятно чувствовать их потертость, следы, которые оставила на них жизнь».</p>
Мишель
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: комоды и мебельные наборы для путешествий 1850−1930-х годов. На рынке 32 года. До рынка изучал древние языки, работал юристом.</p> <p>«Покупатели сильно изменились. Все те люди, которые любили покрасоваться, которым нравились оригинальные вещи, — они исчезли. Возможно, из-за кризиса. И вкусы тоже поменялись. Те мои клиенты, которым 25 лет назад было по 60 лет, — их уже нет. 25 лет назад люди были более образованными. Сегодня у покупателей нет той страсти, они не испытывают волнения, видя красивую вещь. Люди стали пресыщены, сейчас это модно».</p>
Сирил
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: вторая половина XX века, Франция. На рынке 20 лет. До рынка: ковбой, пас 160 коров и 50 лошадей.</p> <p>«Я всегда хотел этим заниматься и начал, когда мне было 18 лет. Моя специализация — два великих художника: Йонел Лебовичи и Питер Кин. Про Лебовичи я собираюсь издать книгу, а потом устроить его выставку в Базеле. Я работаю по старинке: у меня нет сайта, люди просто знают, что я могу помочь им найти хорошие вещи».</p>
Франсуаза и Эруан
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: одежда от XVIII века до 70-х годов ХХ века. На рынке 12 лет. До рынка Франсуаза изучала историю, реставрировала кружевные изделия. Эруан изучал историю искусств.</p> <p>«Франсуаза: Хуже всего, когда хороший предмет попадает в неподходящие руки. К примеру, однажды у меня было прекрасное платье времен Второй империи, совершенно изумительное, ярко-розового цвета, — предмет, достойный места в музее. Одна женщина купила его ради развлечения, чтобы ходить в нем на танцы. Довольно быстро платье порвалось: шелк был тонким, да и платье было той женщине мало. Я очень жалела о том, что продала его. Иногда я отказываюсь продавать какие-то предметы некоторым клиентам, к примеру, продавцам кукол. Они покупают старую одежду, разрезают ее и переделывают в кукольные наряды. Если вещь в хорошем состоянии, я ее им не продам».</p>
Мишель
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: старинная мебель. На рынке 15 лет. До рынка работал монтером авиационных двигателей.</p> <p>«Худшее в нашем деле — это бухгалтерия. А больше всего мне нравится быть «в поле», делать свою настоящую работу, остальное — только мучение. Я стараюсь покупать голландские предметы, которые в то же время хорошо подходили бы к французской мебели. Скажем, ножки и форма дверец похожи на стиль эпохи Людовика XV, а значит, этот предмет сочетается с французскими».</p>
Ален
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: кунсткамера. На рынке 40 лет. До рынка работал инженером.</p> <p>«Умное» продается, «глупое» остается. Вещь, произведенная миллионным тиражом, не интересна. А вот если предмет вызывает любопытство, если на нем останавливается взгляд, его я называю «умным».</p>
Ален
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: зажигалки. На рынке 32 года. До рынка учился на инженера, служил в ВВС, работал инженером, закончил Национальную высшую школу изящных искусств в Париже. Художник, фотограф.</p> <p>«У моих бабушек в Оверне были чердаки со всяким хламом, и я всегда любил старые вещи. В какой-то момент люди стали избавляться от старья, скопившегося на чердаках и в подвалах. Я был студентом и подрабатывал, раздавая флаеры. Однажды в 17-м округе нашел карниз из позолоченной бронзы, очень красивый. Весь день я таскал его с собой, а через три недели показал в „Швейцарской деревне“ (район антикварных магазинов в Париже). Один человек предложил за него 800 франков, при том, что за раздачу флаеров мне платили чуть больше 300 франков в день. Я понял, что могу найти еще много всего: например, в 15-м округе тогда было много строек, и там под заборы сваливалось вообще все, что можно себе только вообразить».</p>
Франсуа-Мишель
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: декор. На рынке больше 10 лет. До рынка работал декоратором, дизайнером для крупных брендов и ближневосточных принцев.</p> <p>«У меня есть шестое чувство. Могу ничего не делать, шататься по дому, а потом вдруг одеться, выйти, проехать 50 километров — и найти что-то. Сам не понимаю, как это происходит. Я обрабатываю купленные вещи, и предметы после этого приобретают новую текстуру, форму и назначение. Какие-то покупки могут лежать у меня дома по 3−4 месяца. К некоторым я не возвращаюсь годами. А потом одним прекрасным утром я просыпаюсь — и меня озаряет».</p>
Франсуа
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: кухонная утварь. На рынке 35 лет. До рынка служил в Полинезии, занимался фотографией.</p> <p>«Я часто оставлял себе купленные вещи. Скажем, у меня до сих пор сохранилась вывеска: «Мясник, специалист по конине, ослам и мулам». Большая редкость, вы такого нигде больше не найдете!»</p>
Кристиан
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: Япония, Китай, Юго-Западная Азия. На рынке 40 лет. До рынка работал на фабрике с 14 лет, изучал архитектуру.</p> «Филин» — это Дарума, важная фигура в китайской культуре. Он принес в Китай дзен-буддизм, и с тех пор является его олицетворением. По легенде Дарума восемь лет оставался без движения и потерял свои ноги. Вот почему его изображают в форме яйца. Французы всегда были ценителями японского искусства, и в начале XX века оно оказало на Францию заметное влияние. Посмотрите, как разукрашен цветами этот японский гардероб. Точно такой же узор вы найдете в ар-нуво".</p>
Поль
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: бразильская мебель 1950−60-х годов. На рынке ровно год. До рынка изучал юриспруденцию, занимался музыкой, работал консультантом для модных и люксовых брендов.</p> <p>«На рынке предметов роскоши не бывает кризиса. Прибыль Hermes растет на 30% в год. Люксовые бренды еще никогда не продавали так много товаров, и я как раз в этом сегменте. Не то чтобы я совсем не чувствовал кризиса, но людей с деньгами все еще немало. В конце концов, все зависит от меня, от моей способности предложить что-то, чего больше ни у кого нет. Люди, которые разбираются в дизайне, многое повидали, а я могу показать им что-то, чего они еще не встречали, и пробудить у них интерес».</p>
Амир
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: ковры и декоративная ткань, восточная мебель
XVIII—XX вв.еков. На рынке 27 лет. До рынка работал журналистом в Иране.</p>
<p>«Мы с женой находим лучшие вещи в странах, которые когда-то были Персией. В Европе у нас нет конкурентов по части сирийского антиквариата. 80% этих предметов покупают иностранцы. Но современный декор — смесь разных культур. Поэтому мы продаем и французские предметы, они хорошо дополняют вещи с Востока».</p>
Мишель
<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специальность: промышленная мебель, раритеты. На рынке 15 лет. До рынка работал продавцом.</p> <p>«Эту лошадь использовали седельники — чтобы продавать экипировку для верховой езды. И еще она использовалась для демонстрации карет».</p>