Ален

<p style="font-size:13px;line-height:18px;margin-top:22px;margin-bottom:22px;">Специализация: зажигалки. На рынке 32 года. До рынка учился на инженера, служил в ВВС, работал инженером, закончил Национальную высшую школу изящных искусств в Париже. Художник, фотограф.</p> <p>«У моих бабушек в Оверне были чердаки со всяким хламом, и я всегда любил старые вещи. В какой-то момент люди стали избавляться от старья, скопившегося на чердаках и в подвалах. Я был студентом и подрабатывал, раздавая флаеры. Однажды в 17-м округе нашел карниз из позолоченной бронзы, очень красивый. Весь день я таскал его с собой, а через три недели показал в „Швейцарской деревне“ (район антикварных магазинов в Париже). Один человек предложил за него 800 франков, при том, что за раздачу флаеров мне платили чуть больше 300 франков в день. Я понял, что могу найти еще много всего: например, в 15-м округе тогда было много строек, и там под заборы сваливалось вообще все, что можно себе только вообразить».</p>