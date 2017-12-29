Сеть ресторанов быстрого питания Burger King попросила членов байкерского клуба «Ночные волки» помочь им с доставкой в новогодние праздники за 30 миллионов рублей. Сеть выдвинула условие для заключения сделки — на время сотрудничества байкеры должны называться «Ночными оленями». Обращение к лидеру «Ночных волков» Александру Залдостанову, известному как Хирург, было опубликовано на официальной странице сети во «Вконтакте».

vk.com/burgerking

Позже письмо директора по коммуникациям Burger King Ивана Шестова было удалено. Сам Хирург на предложение ответил отказом, сославшись на «повышенную загруженность» членов клуба. Он также напомнил, что бренд «Ночные олени» уже запатентован, а также встречно предложил Burger King еще одну новогоднюю идею.

«Мы предлагаем Вам и всем Вашим сотрудникам достойно проводить уходящий год переодевшись в костюм петуха. Мы не обещаем Вам 30 миллионов рублей, но рост продаж или просто рост наплыва любопытных посетителей в Вашу фастфуд сеть гарантируем», — написал он на своей странице Вконтакте.

Российское подразделение Burger King славится своими провокационными рекламными кампаниями. Недавно сеть заявила о намерении оперативно доставлять рассол 1 января 2018 года.