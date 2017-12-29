Сеть ресторанов быстрого питания Burger King попросила членов байкерского клуба «Ночные волки» помочь им с доставкой в новогодние праздники за 30 миллионов рублей. Сеть выдвинула условие для заключения сделки — на время сотрудничества байкеры должны называться «Ночными оленями». Обращение к лидеру «Ночных волков» Александру Залдостанову, известному как Хирург, было опубликовано на официальной
Позже письмо директора по коммуникациям Burger King Ивана Шестова было удалено. Сам Хирург на предложение
«Мы предлагаем Вам и всем Вашим сотрудникам достойно проводить уходящий год переодевшись в костюм петуха. Мы не обещаем Вам 30 миллионов рублей, но рост продаж или просто рост наплыва любопытных посетителей в Вашу фастфуд сеть гарантируем», — написал он на своей странице Вконтакте.
Российское подразделение Burger King славится своими провокационными рекламными кампаниями. Недавно сеть заявила о намерении оперативно доставлять рассол 1 января 2018 года.