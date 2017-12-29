Мужчина по имени Джордж Сейнт Джордж обратился в суд с иском против комедиантки Элайзы Шлезингер после того, как ему отказали во входе на ее шоу Girls Night In, пишет Variety.

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Мероприятие проходило под лозунгом «Мальчикам вход запрещен», поэтому на кассе предупреждали, что мужчинам достанутся места на заднем ряду. Однако в день самого шоу Джорджа и его друга не пустили в клуб, предложив компенсировать стоимость билетов, каждый из которых стоил 30 долларов.

Сейнт Джордж решил не оставлять дело без внимания и обратился в суд. В заявлении мужчина сравнил свой протест с бойкотом автобусных линий в Монтгомери в 1955 году, когда чернокожие граждане выступили за отмену дискриминационных мер, согласно которым первые четыре ряда в автобусах были «только для белых». Издание отмечает, что подобный иск может привезти к штрафу в 4000 долларов, не считая расходов на адвоката.

По данным издания, это уже не первый подобный иск Сейнт Джорджа. Его интересы представляет адвокат Альфред Рава, который 150 раз подавал заявление в суд за гендерную дискриминацию в Калифорнии. Адвокат также является бывшим секретарем некоммерческого объединения «Национальная коалиция мужчин», которое освещает ложные обвинения в изнасилованиях, борется за отцовские права, рассказывает о насилии против мужчин и развенчивает миф, что они не выполняют работу по дому.

Элайза Шлезингер — американский стендап-комик, победительница шестого сезона шоу Last Comic Standing на NBC и создательница веб-сериала Forever 31 на ABC.