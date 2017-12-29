Мужчина по имени Джордж Сейнт Джордж обратился в суд с иском против комедиантки Элайзы Шлезингер после того, как ему отказали во входе на ее шоу Girls Night In, пишет Variety.

Мероприятие проходило под лозунгом «Мальчикам вход запрещен», поэтому на кассе предупреждали, что мужчинам достанутся места на заднем ряду. Однако в день самого шоу Джорджа и его друга не пустили в клуб, предложив компенсировать стоимость билетов, каждый из которых стоил 30 долларов.

Сейнт Джордж решил не оставлять дело без внимания и обратился в суд. В заявлении мужчина сравнил свой протест с бойкотом автобусных линий в Монтгомери в 1955 году, когда чернокожие граждане выступили за отмену дискриминационных мер, согласно которым первые четыре ряда в автобусах были «только для белых». Издание отмечает, что подобный иск может привезти к штрафу в 4000 долларов, не считая расходов на адвоката.

По данным издания, это уже не первый подобный иск Сейнт Джорджа. Его интересы представляет адвокат Альфред Рава, который 150 раз подавал заявление в суд за гендерную дискриминацию в Калифорнии. Адвокат также является бывшим секретарем некоммерческого объединения «Национальная коалиция мужчин», которое освещает ложные обвинения в изнасилованиях, борется за отцовские права, рассказывает о насилии против мужчин и развенчивает миф, что они не выполняют работу по дому.

Элайза Шлезингер — американский стендап-комик, победительница шестого сезона шоу Last Comic Standing на NBC и создательница веб-сериала Forever 31 на ABC.