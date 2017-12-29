Несколько лет назад Маргарита Сушкевич из города Копейск переехала в США, где вышла замуж за исполнительного продюсера «Золотого глобуса» Джека Тьюксбери. С тех пор, начиная с 2011 года, девушка регулярно присылает в редакцию газеты «Копейский рабочий» снимки голливудских звезд со свежим номером в руках. 2017 год стал в этом плане самым «урожайным» за всю историю, отмечает газета.

Главный редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк добавила, что обычно редакция отправляет в Голливуд свежий номер, а в ответ Маргарита делает снимки. Часто новые фото приурочены к праздничному событию.

Джеки Чан

Дастин Хоффман

Блейк Лайвли

Несколько снимков сделали в более ранний период, потому что актеры сфотографировались с газетой 2011 года.

Николас Кейдж

Холли Берри

Сальма Хайек

Марк Уолберг

В предыдущий раз серия звездных фото пришла в редакцию в октябре.

Роберт Паттинсон

Риз Уизерспун

Пенелопа Круз

Актеры также поздравили газету «Копейский рабочий» с 9 мая.

Бен Аффлек

Морган Фриман