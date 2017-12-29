Колумбийская компания Sex Island предлагает туристам отправиться в четырехдневный новогодний тур на один из Карибских островов в компании 60 проституток, огромного количества наркотиков и алкоголя. Об этом пишет The Sun.

Частный круиз на 30 человек запланирован с 31 декабря по 3 января и отличается более демократичными ценами (чем обычно) — 5 тысяч долларов (около 288 тысяч рублей) с человека. В сумму включены вечеринки, шоу-программы, безлимитные напитки, еда и презервативы.

Представители Sex Island заявили, на этот раз цены рассчитаны на представителей среднего класса. В прошлый раз банкиры из Нью-Йорка и магнаты с Ближнего Востока заплатили за билет по 10 тысяч долларов.