Несмотря на то, что наибольшую доходность в уходящем году показали криптовалюты (до 6000%) далеко не многие готовы вкладываться в них. Поэтому Bloomberg составил альтернативный рейтинг лучших «традиционных» инвестиций в 2017 году.

Рейтинг возглавил мозамбикский метикал — за год он увеличился на 21% к доллару. Второе место заняли чешская крона и польский злотый. Их курс вырос на 18%.

Мозамбикский метикал

Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX — он вырос на 80%. По мнению экспертов издания, это связано с надеждами инвесторов на восстановление украинской экономики. Среди государственных облигаций наибольшая доходность у Греции (60%).

Что касается сырьевых активов, самую большую прибыль получили те, кто инвестировал в палладий. Стоимость этого металла за год выросла на 54%, а инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.

Самые низкие показатели у узбекского сума — он упал на 60%, также упал конголезский франк (27%) и леоне (25%).