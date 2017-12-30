Составление кинорейтингов — задача не из простых. К какому год относить фильм «Ла-Ла Ленд», вышедший в мире в 2016-ом, но до России, как и почти все «оскароносное», добравшийся лишь в 2017-ом? А как писать про «Пост» Стивена Спилберга? Его не показывали ни на одном фестивале, но выпустили в очень ограниченный американский прокат в декабре, чтобы выполнить условия Киноакадемии США. Так что в этом списке будут лишь те фильмы, мировые премьеры которых состоялись в 2017-ом году и которые нам удалось в этом же году посмотреть. Три лучших ленты отмечены призовыми местами и спрятаны в подвале текста; прочие тридцать картин, будем считать, разделили четвертое место.

«Оно»

США. Реж. Андрес Мускетти

Компромиссная экранизация Стивена Кинга, оказавшаяся на фоне нынешних травоядных ужастиков чуть ли не ветхозаветным террором. А еще — трогательный филиал «Очень странных дел» на большом экране. Но повторимся в десятый раз: лучшей экранизацией Кинга все еще является «Останься со мной».

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«Фантастическая женщина»

Чили. Реж. Себастьян Лелио

Лучший сценарий года по версии Берлинского фестиваля и один из тройки самых вероятных кандидатов на иностранный «Оскар» по мнению букмекеров: чилийская драма о столкновении трансгендера с бюрократическим адом. Редкий случай, когда кино о ярости и гневе снимается столь деликатно.

«Величайший шоумен»

США. Реж. Майкл Грэйси

В российском прокате с 3 января

Самый вдохновляющий мюзикл года, которому не хватает лишь капельки сложности, чтобы стать новым «Ла-Ла Лендом»: сюжет, в котором заложены все возможности для глубокой драмы, здесь чересчур быстро становится семейной сказкой. Но мы тоже хороши: странно требовать от «Холодного сердца», чтобы оно было «Тельмой и Луизой».

«Движение вверх»

Россия. Реж. Антон Мегердичев

Трехочковый, заброшенный российским кино за считанные секунды до финального свистка: благодаря этому спортивному блокбастеру 28-го декабря возникло ощущение, что весь год наш кинематограф двигался именно вверх.

«мама!»

США. Реж. Даррен Аронофски

Агрессивный калейдоскоп библейских видений, от которого все ждали чего-то большего — а получили странную головоломку, тут же была объявленную критиками чересчур простой. Может быть, так оно и есть, но последовавшая за премьерой размолвка Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски определенно сделала этот фильм еще глубже, трагичнее и интереснее. Спасибо таблоидам за культпросвет!

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«Истории семьи Майровитц»

США. Реж. Ноа Баумбах

Возможно, на этом месте должна была быть черно-белая британская «Вечеринка» — взрывоопасный часовой спектакль о семейном разладе. Но после эмоционального урагана, устроенного в «Истории семьи Майровитц» Дастином Хоффманом, Эммой Томпсон, Беном Стиллером, Адамом Сэндлером и блистательной Грейс ван Паттерн, не остается ощущения опустошения, поэтому из двух фильмов хочется выбрать американский. Потому что сюжеты, в которых враги сожгли родную хату, имеют свойство угнетать. Особенно когда враги и есть родные. А в трагикомедии Netflix есть хоть какой-то, но выход.

«Заложники»

Россия. Реж. Резо Гигинеишвили

Драма о захвате самолета на излете СССР. Неожиданный, но твердый шаг режиссера «Жары» в сторону «Мюнхена», «Мамы» и «Крестного отца».

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«Дюнкерк»

Великобритания. Реж. Кристофер Нолан

Ни один фильм в этом году не управлял временем и звуком виртуознее, чем «Дюнкерк». И ни один режиссер не управлял чужими активами так же бесстрашно, но результативно, как Кристофер Нолан.

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«Темные времена»

Великобритания. Реж. Джо Райт

Российская премьера 18 января

А это история о том, что происходило по другую сторону Ла-Манша в то время, как солдаты в Дюнкерке готовились к смерти. Ожидаемо совершенный байопик Уинстона Черчилля — до того безупречный, что даже игру Гэри Олдмана в нем воспринимаешь, как что-то должное. А между тем, пишут, что это лучшая роль в его карьере.

«Лес»

Россия. Реж. Роман Жигалов

Через какие только субстанции новейшая культура не пыталась описать российскую действительность — через бабки, нефть, через гвозди из теллура… Режиссер-дебютант из Архангельской области Роман Жигалов придумал страшный и действенный образ — пылающий лес. Если «Долгая счастливая жизнь» казалась вам жестким фильмом, то прогулка по «Лесу» быстро приведет вас в чувства: настоящая жизнь именно такая, как в нем.

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«Бегущий по лезвию 2049»

США. Реж. Дени Вильнев

Может быть, этот фильм и разочаровал многих фанатов оригинального «Бегущего по лезвию» (и создал панику в зале ожидания новой «Дюны»), но трех качеств у него не отнять. И это те качества, с которыми можно захватить даже страну Оз: отвага, мудрость и красота.

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«Лавстори»

Россия. Реж. Петр Тодоровский

Романтические комедии, способные резонировать с самоощущением целого поколения, выходят до обидного редко: из российских можно вспомнить «Займемся любовью», «Прогулку» и «Питер-ФМ». «Лавстори», в которой таксист Александр Петров везет гламурную барышню Вильму Кутавичюте на свадебное заклание из Москвы в Сочи, обязательно впишется в этот ряд. Да что там, порой это почти русский «Ла-Ла Ленд».

«Сияние»

Япония. Реж. Наоми Кавасе

Обруганная критиками, но все равно бесконечно трогательная история о японской девушке, которая составляет тифлокомментарии к фильмам и таким образом учится замечать в окружающем мире еще больше красоты.

«Квадрат»

Швеция. Реж. Рубен Эстлунд

Остроумный и высокомерный триумфатор Канн и любимчик Европейской киноакадемии, за надменностью которого, впрочем, скрывается печальный страх. Художник-акционист Эстлунд уверен, что вся Европа держится на своде негласных договоренностей, и если хоть одна из них рухнет, то посыпется весь карточный домик.

«Теснота»

Россия. Реж. Кантемир Балагов

Фильм, о котором очень тихо говорили до Канн и очень громко кричали после «Кинотавра», — дебют кабардино-балкарского режиссера Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Есть подозрение, что что-то похожее мог бы снять Ксавье Долан, попадись ему сценарий про обреченную любовь во время кавказской войны.

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«Направления»

Болгария. Реж. Стефан Командарев

Снятый якобы без склеек фильм о приключениях полдюжины таксистов в ночной Софии. Удивительное сочетание технического совершенства с простодушной драматургией, что-то среднее между «Дитя человеческим» и «Аритмией».

«Тельма»

Норвегия. Реж. Йоаким Триер

Парадоксальный мистический триллер о потере невинности и обретении Бога. Или наоборот — поди разберись. Ясно одно: актриса Элли Харбоа — новая Миа Фэрроу.

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«Ветреная река»

США. Реж. Тейлор Шеридан

Угрюмый и холодный неовестерн с Джереми Реннером и Элизабет Олсен, отмеченный наградой в Каннах (призом за режиссуру для дебютанта Тейлора Шеридана в секции «Особый взгляд»), но пропавший со всех радаров в конце года — вместе со своим продюсером Харви Вайнштейном.

«Костер на ветру»

Россия. Реж. Дмитрий Давыдов

Еще одно чудо из российской глубинки: фильм сельского учителя из Якутии, содержанием похожий на последние притчи Клинта Иствуда, а формой — на пейзажные зарисовки Акиры Куросавы. Простая и могучая история о человеческом поступке, в которой переплетаются христианские и языческие мотивы — настоящая песнь льда и огня по‑якутски.

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«Форма воды»

США. Реж. Гильермо дель Торо

В российском прокате с 18 января 2018

Три прекрасных фильма в одном флаконе; кажется, «Форма воды» — тот редкий случай, когда не стыдно употребить эту избитую фразу. Мюзикл о любви глухонемой уборщицы и печального монстра; триллер о Холодной войне и фантастическая элегия от автора «Хеллбоя».

«Аритмия»

Россия. Реж. Борис Хлебников

Джазовый концерт в карете скорой помощи; пронзительная, как и всегда у Бориса Хлебникова, история о подвиге как основе быта. Долгожданное вторжение Ирины Горбачевой в большое кино.

Читайте также — Как Борис Хлебников шел к «Аритмии»; Борис Хлебников: «Я не знаю, что такое патриотизм» — интервью с режиссером.

«Битва полов»

США. Реж. Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис

Фильм, который когда-то будут показывать в музеях в секции «Искусство ожившего проката». Но сколько бы публицистики не закладывали в эту историю авторы, прекрасная Эмма Стоун и бесстрашный Стив Карелл помогают фильму остаться пронзительной драмой о людях, а не о идеях.

«По ту сторону надежды»

Финляндия. Реж. Аки Каурисмяки

Заключительный фильм в карьере великого финна будет полезно посмотреть не только тем, кто переживает за беженцев в Европе, но и тем, кому интересно, как кино может превращать колючие, холодные и хмурые области тьмы в пространства, где возможны любовь и чудеса. Речь про благополучный город Хельсинки, да.

«Нелюбовь»

Россия. Реж. Андрей Звягинцев

Канун Рождества — хороший повод понять, какой фильм оставил самое долгое послевкусие и продолжает являться призраком уходящего года и задавать тяжелые вопросы. Среди российских фильмов выносливее и упрямее всех — звягинцевская «Нелюбовь».

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«Убийство священного оленя»

Великобритания. Реж. Йоргос Лантимос

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Мистический триллер о семье, поставленной перед страшным выбором и вынужденной идти на поводу у иррационального зла. Вполне себе «Сияние» наших дней, только с Колином Фарреллом, Николь Кидман и жутким-жутким Барри Кеоганом.

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«О теле и душе»

Венгрия. Реж. Ильдико Эньеди

История о мужчине и женщине, у которых синхронизировались сны. Ингмар Бергман говорил, что по умению снимать сны можно судить о таланте режиссеров. Что ж, работающая в Венгрии Ильдико Эньеди — великий мастер, а Золотой медведь из Берлина — аргумент в ее пользу.

«Зови меня своим именем»

Италия-США. Реж. Лука Гуаданьино

Фильм, ставший культовым в России после первого же фестивального показа: современная «Смерть в Венеции», рассказывающая о запретной любви, но умудряющаяся быть целомудреннее большинства историй о любви законной.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

США. Реж. Мартина МакДона

В российском прокате с 1 февраля 2018

История о непримиримой старухе (Фрэнсис Макдорманд), заставляющей ленивых полицейских (Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл) искать убийц ее дочери. Очередное подтверждение гениальности Мартина МакДоны, способного превращать набор любых постмодернистских клише в подлинную, сокрушительную драму.

«Тоня против всех»

США. Реж. Крэйг Гиллеспи

При всем уважении к «Боргу/Макинрою», «Тоня против всех» — лучшая спортивная драма со времен «Охотника на лис», хоть спорт ее особо и не интересует. Фильм удивительной энергетики, едкий, остроумный и даже не пытающийся сострадать своей героине — фигуристке-задире Тоне Хардинг. Она это оценила.

«Проект Флорида»

США. Реж. Шон Бейкер

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Снятая в стиле документальной драмы хроника жизни «белого мусора» в мотеле-клоповнике близ Диснейворлда. Нищие дети без будущего, выброшенные на окраину сказки, — зрелище не для слабонервных, но юмор и нежность Шона Бейкера превращают фильм из безвыходной трагедии в тихое утешение для всех униженных и оскорбленных. А таких в Америке, судя по всему, гораздо больше, чем принято было считать в Голливуде.

3.

«Большая игра»

США. Реж. Аарон Соркин

Самый интеллектуальный и самый сексуальный триллер года — как и должно быть в союзе главного голливудского пера Аарона Соркина и первой голливудской валькирии Джессики Честейн. Реальная королева покера Молли Блум — не Марк Цукерберг, так что статуса «Социальной сети» фильму не достичь. Но ценителям Соркина, хитроумных афер, волевых героев, гимнов трудоголизму и од перфекционизму не стоит проходить мимо этой вдохновляющей притчи.

2.

«Мир, полный чудес»

США. Реж. Тодд Хейнс

Фильм, который в Каннах показывали вслед за «Нелюбовью» — и который, как будто специально, оказался соткан из одной лишь любви. Глухой мальчик из раскрашенных в теплые цвета семидесятых и глухая девочка из черно-белых тридцатых движутся навстречу друг другу сквозь время и пространство — вполне себе немецкая сказка, рассказанная на чистом американском киноязыке. Самый хрупкий из фильмов этого года, который хочется закрыть от всех ветров.

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1.

«Леди-птаха»

США. Реж. Грета Гервиг

В российском прокате с 18 марта 2018

В 2017-ом году подражать «Клубу «Завтрак» и «Над пропастью во ржи» пытался даже «Человек-паук», но новой классикой станет «Леди-птаха» — полноценный режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг, обладающей, по всей видимости, самым большим сердцем во всем Голливуде. Обязательно станет. Попомните наши слова.



