Составление кинорейтингов — задача не из простых. К какому год относить фильм «Ла-Ла Ленд», вышедший в мире в 2016-ом, но до России, как и почти все «оскароносное», добравшийся лишь в 2017-ом? А как писать про «Пост» Стивена Спилберга? Его не показывали ни на одном фестивале, но выпустили в очень ограниченный американский прокат в декабре, чтобы выполнить условия Киноакадемии США. Так что в этом списке будут лишь те фильмы, мировые премьеры которых состоялись в 2017-ом году и которые нам удалось в этом же году посмотреть. Три лучших ленты отмечены призовыми местами и спрятаны в подвале текста; прочие тридцать картин, будем считать, разделили четвертое место.

«Оно»

США. Реж. Андрес Мускетти

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Компромиссная экранизация Стивена Кинга, оказавшаяся на фоне нынешних травоядных ужастиков чуть ли не ветхозаветным террором. А еще — трогательный филиал «Очень странных дел» на большом экране. Но повторимся в десятый раз: лучшей экранизацией Кинга все еще является «Останься со мной».

Читайте также — Очень страшное «Оно»: экранизация романа Стивена Кинга.

«Фантастическая женщина»

Чили. Реж. Себастьян Лелио

Лучший сценарий года по версии Берлинского фестиваля и один из тройки самых вероятных кандидатов на иностранный «Оскар» по мнению букмекеров: чилийская драма о столкновении трансгендера с бюрократическим адом. Редкий случай, когда кино о ярости и гневе снимается столь деликатно.

«Величайший шоумен»

США. Реж. Майкл Грэйси

В российском прокате с 3 января

Самый вдохновляющий мюзикл года, которому не хватает лишь капельки сложности, чтобы стать новым «Ла-Ла Лендом»: сюжет, в котором заложены все возможности для глубокой драмы, здесь чересчур быстро становится семейной сказкой. Но мы тоже хороши: странно требовать от «Холодного сердца», чтобы оно было «Тельмой и Луизой».

«Движение вверх»

Россия. Реж. Антон Мегердичев

Трехочковый, заброшенный российским кино за считанные секунды до финального свистка: благодаря этому спортивному блокбастеру 28-го декабря возникло ощущение, что весь год наш кинематограф двигался именно вверх.

«мама!»

США. Реж. Даррен Аронофски

Агрессивный калейдоскоп библейских видений, от которого все ждали чего-то большего — а получили странную головоломку, тут же была объявленную критиками чересчур простой. Может быть, так оно и есть, но последовавшая за премьерой размолвка Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски определенно сделала этот фильм еще глубже, трагичнее и интереснее. Спасибо таблоидам за культпросвет!

Читайте также — «мама!»: что не так с новым фильмом Даррена Аронофски

«Истории семьи Майровитц»

США. Реж. Ноа Баумбах

Возможно, на этом месте должна была быть черно-белая британская «Вечеринка» — взрывоопасный часовой спектакль о семейном разладе. Но после эмоционального урагана, устроенного в «Истории семьи Майровитц» Дастином Хоффманом, Эммой Томпсон, Беном Стиллером, Адамом Сэндлером и блистательной Грейс ван Паттерн, не остается ощущения опустошения, поэтому из двух фильмов хочется выбрать американский. Потому что сюжеты, в которых враги сожгли родную хату, имеют свойство угнетать. Особенно когда враги и есть родные. А в трагикомедии Netflix есть хоть какой-то, но выход.

«Заложники»

Россия. Реж. Резо Гигинеишвили

Драма о захвате самолета на излете СССР. Неожиданный, но твердый шаг режиссера «Жары» в сторону «Мюнхена», «Мамы» и «Крестного отца».

Читайте также — Резо Гигинеишвили: «Cнимать нужно только про то, что у тебя действительно болит»

«Дюнкерк»

Великобритания. Реж. Кристофер Нолан

Ни один фильм в этом году не управлял временем и звуком виртуознее, чем «Дюнкерк». И ни один режиссер не управлял чужими активами так же бесстрашно, но результативно, как Кристофер Нолан.

Читайте также — "Дюнкерк" Кристофера Нолана: в чем его главное противоречие?

«Темные времена»

Великобритания. Реж. Джо Райт

Российская премьера 18 января

А это история о том, что происходило по другую сторону Ла-Манша в то время, как солдаты в Дюнкерке готовились к смерти. Ожидаемо совершенный байопик Уинстона Черчилля — до того безупречный, что даже игру Гэри Олдмана в нем воспринимаешь, как что-то должное. А между тем, пишут, что это лучшая роль в его карьере.

«Лес»

Россия. Реж. Роман Жигалов

Через какие только субстанции новейшая культура не пыталась описать российскую действительность — через бабки, нефть, через гвозди из теллура… Режиссер-дебютант из Архангельской области Роман Жигалов придумал страшный и действенный образ — пылающий лес. Если «Долгая счастливая жизнь» казалась вам жестким фильмом, то прогулка по «Лесу» быстро приведет вас в чувства: настоящая жизнь именно такая, как в нем.

Читайте также — Пылающий «Лес»: еще один настоящий фильм о настоящей России.

«Бегущий по лезвию 2049»

США. Реж. Дени Вильнев

Может быть, этот фильм и разочаровал многих фанатов оригинального «Бегущего по лезвию» (и создал панику в зале ожидания новой «Дюны»), но трех качеств у него не отнять. И это те качества, с которыми можно захватить даже страну Оз: отвага, мудрость и красота.

Читайте также — Бег на месте, Набоков и Кафка

«Лавстори»

Россия. Реж. Петр Тодоровский

Романтические комедии, способные резонировать с самоощущением целого поколения, выходят до обидного редко: из российских можно вспомнить «Займемся любовью», «Прогулку» и «Питер-ФМ». «Лавстори», в которой таксист Александр Петров везет гламурную барышню Вильму Кутавичюте на свадебное заклание из Москвы в Сочи, обязательно впишется в этот ряд. Да что там, порой это почти русский «Ла-Ла Ленд».

«Сияние»

Япония. Реж. Наоми Кавасе

Обруганная критиками, но все равно бесконечно трогательная история о японской девушке, которая составляет тифлокомментарии к фильмам и таким образом учится замечать в окружающем мире еще больше красоты.

«Квадрат»

Швеция. Реж. Рубен Эстлунд

Остроумный и высокомерный триумфатор Канн и любимчик Европейской киноакадемии, за надменностью которого, впрочем, скрывается печальный страх. Художник-акционист Эстлунд уверен, что вся Европа держится на своде негласных договоренностей, и если хоть одна из них рухнет, то посыпется весь карточный домик.

«Теснота»

Россия. Реж. Кантемир Балагов

Фильм, о котором очень тихо говорили до Канн и очень громко кричали после «Кинотавра», — дебют кабардино-балкарского режиссера Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Есть подозрение, что что-то похожее мог бы снять Ксавье Долан, попадись ему сценарий про обреченную любовь во время кавказской войны.

Читайте также — «Если бы не Сокуров, этого фильма просто не было»: интервью с Кантемиром Балаговым.

«Направления»

Болгария. Реж. Стефан Командарев

Снятый якобы без склеек фильм о приключениях полдюжины таксистов в ночной Софии. Удивительное сочетание технического совершенства с простодушной драматургией, что-то среднее между «Дитя человеческим» и «Аритмией».

«Тельма»

Норвегия. Реж. Йоаким Триер

Парадоксальный мистический триллер о потере невинности и обретении Бога. Или наоборот — поди разберись. Ясно одно: актриса Элли Харбоа — новая Миа Фэрроу.

Читайте также — Чувства верующих: секс, Иисус и телекинез в «Тельме» Йоакима Триера

«Ветреная река»

США. Реж. Тейлор Шеридан

Угрюмый и холодный неовестерн с Джереми Реннером и Элизабет Олсен, отмеченный наградой в Каннах (призом за режиссуру для дебютанта Тейлора Шеридана в секции «Особый взгляд»), но пропавший со всех радаров в конце года — вместе со своим продюсером Харви Вайнштейном.

«Костер на ветру»

Россия. Реж. Дмитрий Давыдов

Еще одно чудо из российской глубинки: фильм сельского учителя из Якутии, содержанием похожий на последние притчи Клинта Иствуда, а формой — на пейзажные зарисовки Акиры Куросавы. Простая и могучая история о человеческом поступке, в которой переплетаются христианские и языческие мотивы — настоящая песнь льда и огня по‑якутски.

Читайте также — «Когда дует ветер, костер только разгорается. В этом характер моего героя»: интервью с режиссером Дмитрием Давыдовым.

«Форма воды»

США. Реж. Гильермо дель Торо

В российском прокате с 18 января 2018

Три прекрасных фильма в одном флаконе; кажется, «Форма воды» — тот редкий случай, когда не стыдно употребить эту избитую фразу. Мюзикл о любви глухонемой уборщицы и печального монстра; триллер о Холодной войне и фантастическая элегия от автора «Хеллбоя».

«Аритмия»

Россия. Реж. Борис Хлебников

Джазовый концерт в карете скорой помощи; пронзительная, как и всегда у Бориса Хлебникова, история о подвиге как основе быта. Долгожданное вторжение Ирины Горбачевой в большое кино.

Читайте также — Как Борис Хлебников шел к «Аритмии»; Борис Хлебников: «Я не знаю, что такое патриотизм» — интервью с режиссером.

«Битва полов»

США. Реж. Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис

Фильм, который когда-то будут показывать в музеях в секции «Искусство ожившего проката». Но сколько бы публицистики не закладывали в эту историю авторы, прекрасная Эмма Стоун и бесстрашный Стив Карелл помогают фильму остаться пронзительной драмой о людях, а не о идеях.

«По ту сторону надежды»

Финляндия. Реж. Аки Каурисмяки

Заключительный фильм в карьере великого финна будет полезно посмотреть не только тем, кто переживает за беженцев в Европе, но и тем, кому интересно, как кино может превращать колючие, холодные и хмурые области тьмы в пространства, где возможны любовь и чудеса. Речь про благополучный город Хельсинки, да.

«Нелюбовь»

Россия. Реж. Андрей Звягинцев

Канун Рождества — хороший повод понять, какой фильм оставил самое долгое послевкусие и продолжает являться призраком уходящего года и задавать тяжелые вопросы. Среди российских фильмов выносливее и упрямее всех — звягинцевская «Нелюбовь».

Читайте также — 10 причин любить Андрея Звягинцева.

«Убийство священного оленя»

Великобритания. Реж. Йоргос Лантимос

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Мистический триллер о семье, поставленной перед страшным выбором и вынужденной идти на поводу у иррационального зла. Вполне себе «Сияние» наших дней, только с Колином Фарреллом, Николь Кидман и жутким-жутким Барри Кеоганом.

Читайте также — «Убийство священного оленя» и Йоргос Лантимос: почему от них все без ума?

«О теле и душе»

Венгрия. Реж. Ильдико Эньеди

История о мужчине и женщине, у которых синхронизировались сны. Ингмар Бергман говорил, что по умению снимать сны можно судить о таланте режиссеров. Что ж, работающая в Венгрии Ильдико Эньеди — великий мастер, а Золотой медведь из Берлина — аргумент в ее пользу.

«Зови меня своим именем»

Италия-США. Реж. Лука Гуаданьино

Фильм, ставший культовым в России после первого же фестивального показа: современная «Смерть в Венеции», рассказывающая о запретной любви, но умудряющаяся быть целомудреннее большинства историй о любви законной.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

США. Реж. Мартина МакДона

В российском прокате с 1 февраля 2018

История о непримиримой старухе (Фрэнсис Макдорманд), заставляющей ленивых полицейских (Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл) искать убийц ее дочери. Очередное подтверждение гениальности Мартина МакДоны, способного превращать набор любых постмодернистских клише в подлинную, сокрушительную драму.

«Тоня против всех»

США. Реж. Крэйг Гиллеспи

При всем уважении к «Боргу/Макинрою», «Тоня против всех» — лучшая спортивная драма со времен «Охотника на лис», хоть спорт ее особо и не интересует. Фильм удивительной энергетики, едкий, остроумный и даже не пытающийся сострадать своей героине — фигуристке-задире Тоне Хардинг. Она это оценила.

«Проект Флорида»

США. Реж. Шон Бейкер

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Снятая в стиле документальной драмы хроника жизни «белого мусора» в мотеле-клоповнике близ Диснейворлда. Нищие дети без будущего, выброшенные на окраину сказки, — зрелище не для слабонервных, но юмор и нежность Шона Бейкера превращают фильм из безвыходной трагедии в тихое утешение для всех униженных и оскорбленных. А таких в Америке, судя по всему, гораздо больше, чем принято было считать в Голливуде.

3.

«Большая игра»

США. Реж. Аарон Соркин

Самый интеллектуальный и самый сексуальный триллер года — как и должно быть в союзе главного голливудского пера Аарона Соркина и первой голливудской валькирии Джессики Честейн. Реальная королева покера Молли Блум — не Марк Цукерберг, так что статуса «Социальной сети» фильму не достичь. Но ценителям Соркина, хитроумных афер, волевых героев, гимнов трудоголизму и од перфекционизму не стоит проходить мимо этой вдохновляющей притчи.

2.

«Мир, полный чудес»

США. Реж. Тодд Хейнс

Фильм, который в Каннах показывали вслед за «Нелюбовью» — и который, как будто специально, оказался соткан из одной лишь любви. Глухой мальчик из раскрашенных в теплые цвета семидесятых и глухая девочка из черно-белых тридцатых движутся навстречу друг другу сквозь время и пространство — вполне себе немецкая сказка, рассказанная на чистом американском киноязыке. Самый хрупкий из фильмов этого года, который хочется закрыть от всех ветров.

Читайте также — «Мир, полный чудес» Тодда Хейнса: фильм, обреченный на любовь.

1.

«Леди-птаха»

США. Реж. Грета Гервиг

В российском прокате с 18 марта 2018

В 2017-ом году подражать «Клубу «Завтрак» и «Над пропастью во ржи» пытался даже «Человек-паук», но новой классикой станет «Леди-птаха» — полноценный режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг, обладающей, по всей видимости, самым большим сердцем во всем Голливуде. Обязательно станет. Попомните наши слова.