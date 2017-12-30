В ток-шоу «Вечерний Ургант» показали пародию на песню Элджея и Федука « Розовое вино ».

Новая версия называется «Розово-малиновое вино». Ведущий Иван Ургант, сценарист шоу Александр Гудков, певец Игорь Николаев с «белыми глазами» и сам рэпер Федук парятся в бане.

Федуку «надо выйти подышать» из-за жары, а Игорь Николаев пародирует собственный мем «Выпьем за любовь» и пьет пиво в парной — в какой-то момент певцу становится плохо и к нему на помощь приходит журналист Юрий Дудь. В конце видео все душевно поют в караоке «Малиновое вино» в футболках с Игорем Николаевым.

«Розовое вино» Элджея и Федука недавно получила премию VK Music Awards, став самой прослушиваемой в соцсети. Этот трек пользователи «ВКонтакте» включали более 200 миллионов раз.

Про происхождение мема «Выпьем за любовь» Игорь Николаев лично рассказывал в майском выпуске шоу «Вечерний Ургант».