Еще несколько лет назад Регина Роук жила на Парк-Авеню в самом сердце Манхэттена, но потом потеряла все свое состояние, включая квартиру, — мне так и не удалось выяснить, каким образом это произошло.
У нее нет близких родственников, и она получила социальную квартиру в городке Джефферсонвиль неподалеку от Нью-Йорка.
Регина ничего не выбрасывает, и ее дом забит самыми разными вещами. Ее холодильник тоже полон, в основном, там хранятся консервные банки с кошачьей едой, которую она ест сама.
По своей нью-йоркской привычке Регина продолжает выписывать в Джефферсонвиль дорогие глянцевые журналы об искусстве, архитектуре и моде, например Harper’s Bazaar.
Из обстановки своей нью-йоркской квартиры Регине не удалось привезти в Джефферсонвиль ничего.
В прошлом Регина всерьез интересовалась искусством. Даже при явных признаках психического расстройства она проявляет полную ясность сознания и оказывается остроумной собеседницей, если речь заходит о художниках, классической музыке или даже о кантри-музыке.
Посреди кучи вещей я увидел пыльный диск с музыкой, о которой она говорила, — музыкой кантри. Я раскопал старый СD-плеер и поставил запись. Регина заплакала. Она сказала, что слушала похожую музыку, когда познакомилась со своим ныне покойным мужем.
Регина боится выходить из квартиры и страдает от того, что оказалась вдали от большого города. При этом она с большим подозрением относится ко всему и ко всем.
С большим трудом мне удалось уговорить ее пройтись по магазинам и поужинать в ресторане. Она заказала много еды и почти всю ее забрала с собой домой.
После ресторана мы зашли в церковь. Регина села в последнем ряду и отказалась говорить с другими прихожанами.
Небольшая местная церковная община пытается помогать ей и старается не оставлять ее в одиночестве, но в этом она как будто совсем не нуждается.