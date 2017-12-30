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Создатель ролика Том признается, что это его самое экспериментальная работа, которую он обозначает как видео-эссе. Изначально он начал исследовать визуальное повествование «Дюнкерка», сравнивая его с наследием немого кино, однако его впечатлило то, как мастерски Нолан использовал ракурсы, язык тела и актерскую мимику — в отдельных сценах и во всей картине в целом. По словам автора ролика, целиком превратить «Дюнкерк» в немой фильм он не решился из-за возможных проблем с авторским правом.
«Дюнкерк» вышел в прокат 20 июля. В центре сюжета — Дюнкеркская операция, в ходе которой эвакуировали более 300 тысяч британских, бельгийских, канадских и французских солдат через Ла-Манш.
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