Уже сегодня, 31 декабря, в Артплее стартует трехдневная новогодняя вечеринка Signal. Центр дизайна на время преобразится в сложное многоуровневое пространство с дополненной реальностью, медиа-арт скульптурами и инсталляциями. На трех танцполах выступят немецкий электронщик Atom™, группировка Digital Tsunami, которую представляют британцы Roman Sputnik, Elena Colombi и Benedikt Frey, а также Vera, Ion Ludwig и другие музыканты.

По просьбе Esquire один из хедлайнеров фестиваля Бенедикт Фрей выбрал свои любимые треки.