ТЕАТР

«Сказки Пушкина» в Театре Наций

2−6 января

Известный театральный режиссер и художник Роберт Уилсон интерпретирует «наше все» в своей первой постановке в России. Спектакль основан на самых известных сказках А.С. Пушкина — о царе Салтане, рыбаке и рыбке, попе и о работнике его Балде и о золотом петушке, а также незаконченной «Сказке о медведихе» и отрывках из поэмы «Руслан и Людмила». Американский дуэт CocoRosie, пионеры фрик-фолка, написали музыку для «Сказок», и это уже веская причина пойти на спектакль. Кроме того, вас ожидают невероятные визуальные образы, созданные Уилсоном после глубокого погружения в русскую культуру и традиции. Художественный руководитель театра Евгений Миронов играет сказочника-Пушкина, и это одна из его самых запоминающихся ролей.

Пиковая дама в TROYKA Multispace

5−7 января

И снова — Пушкин! На этот раз в инновационном формате иммерсивной оперы-променада от автора «Копов в огне» Александра Легчакова. Знаменитая на весь мир музыка Петра Ильича Чайковского, ария Германа «Что наша жизнь? Игра!», знакомая каждому зрителю «Что? Где? Когда?» звучат теперь в коридорах и залах старинной усадьбы Гончарова-Филипповых. Роль Германа исполняет музыкант Петр Налич, тот самый, который «гитар, джамп то май ягуар», а всего в действе принимают участие 70 артистов: 30 музыкантов, солисты и хор, драматические актеры и танцоры. Да, в этой уникальной постановке к опере добавляется балет!

«История года» в ЦИМе

4, 6 января

«История года» — очередная рождественская сказка в Центре им. Мейерхольда, на этот раз основанная на одноименном произведении Ганса Кристиана Андерсена. Сезоны сменяются под музыку Вивальди, исполняемую камерным квартетом, к которому периодически присоединяется солист горлового пения. Созданный совместно с Антикварным цирком, специалистом по уличным перформансам, спектакль получился настолько красивым, что удовольствие получат не только дети, но и взрослые.

«Солнечная линия» в ЦИМе

9 января

Ивана Вырыпаева многие считают главным драматургом современной России, поэтому каждый новый спектакль, тем более по совершенно свежей пьесе — событие в театральном мире столицы. Сюжет «Солнечной линии» — ссора супругов, продолжающаяся всю ночь напролет. Это классический Вырыпаев, с повторами и матерной руганью. Неожиданным здесь скорее выглядит нетипичный для драматурга хэппи-энд. Несмотря на банальность сюжета, прекрасная актерская игра Юлии Пересильд и Андрея Бурковского и режиссура художественного руководителя ЦИМа Виктора Рыжакова делают «Солнечную линию» одной из главных премьер сезона.

МУЗЫКА

Noize MC в клубе Red

2 января

Новогодняя елка от когда-то рэпера номер 1 страны, а теперь просто хорошего музыканта Noize MC пройдет в клубе Red 2 января. Ожидаются все хиты Нойза, а также новые треки ну и, конечно, новогодний слэм.

System 108 Nachtlabel

2 января

Interchain

Клуб Gazgolder на Арме предлагает продолжить празднование Нового года в стиле техно. Среди хедлайнеров — дуэты Interchain и Poima, и куратор лейбла System 108 — Kovyazin D. На террасе клуба в это время будут играть относительные новички из группировки B.ravers.

Quintessence for N — Y и Сдвиг

3−4 января

Танцевать можно продолжить в готических интерьерах клуба Squat ¾. 3 января там пройдет вечеринка Quintessence for N — Y с хедлайнером YAN COOK, который работает с известными голландскими лейблами Delsin и Planet Rhythm, а также живыми выступлениями PRISHELETZ и LECTROMAGNETIQUE. 4 января праздник продолжится на Сдвиге с лучшими техно-артистами России: Nikita Zabelin, Unbalance и Worx.

Паша Артемьев в театре Практика

5 января

Музыкант и актер Паша Артемьев далеко ушел от своих «Корней» и устраивает новогодний концерт «buona sera» — вечер итальянской музыки в родном театре Практика. Артемьев учился в итальянской консерватории и хорошо знаком с музыкой этой страны, поэтому вечер обещает быть интересным.

Algorithms

6 января

David Delgado, ветеран берлинской сцены, а также Sickdisco, Golikov, Vetalz и Sil выступят в клубе DISSIDENT на вечеринке Algorithms.

КИНО

Праздничный переполох

с 1 января

Новый фильм от режиссерского дуэта из Франции Оливье Накаша и Эрика Толедано, создателей нашумевшей комедии «1+1», рассказывает о подготовке и проведении элитной свадьбы в замке XVII века. Конечно же, все идет наперекосяк и в процессе преодоления трудностей выявляются разные тонкости человеческого характера. «Переполох» уже стал лидером проката во Франции.

Величайший шоумен

с 4 января

Очередной исторический мюзикл с Хью Джекманом — история Финеаса Тейлора Барнума, который в конце XIX века основал один из самых успешных бродячих цирков в мире. Реальный цирк просуществовал 146 лет и по случайному совпадению закрылся именно в этом, 2017 году. Мишель Уилльямс играет жену Барнума, а Зак Эфрон — его партнера.

Ретроспектива Кристофера Нолана

2−7 января

КАРО.Арт, программа показов не мейнстримовых фильмов сети КАРО, при поддержке журнала «Искусство кино» организует масштабную ретроспективу фильмов Кристофера Нолана в большом зале кинотеатра «Октябрь». Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин представит целых три фильма ретроспективы — «Помни», «Начало» и «Интерстеллар».

Ретроспектива комедий Леонида Гайдая

1−8 января

В кинотеатрах сети «Москино» пройдет ретроспектива комедий Леонида Гайдая, приуроченная к 95-летию со дня рождения режиссера. 26 бесплатных показов девяти самых известных комедий Гайдая пройдут в кинотеатрах «Искра», «Вымпел», «Молодежный», «Березка», «Тула», «Юность», «Сатурн», «Полет», «Спутник» и «Салют».

ВЫСТАВКИ

Такаси Мураками в Музее современного искусства «Гараж»

2−9 января

Одна из самых громких выставок этого сезона — первая российская ретроспектива Такаси Мураками, одного из самых известных японских современных художников в музее «Гараж».

Мураками часто называют «японским Энди Уорхолом», а его стиль со смеющимися эмоджи узнаваем с первого взгляда. На выставки работы Мураками рассматриваются в контексте японской культуры и пересечения восточных и западных традиций. Название «Будет ласковый дождь» отсылает к известному антивоенному мультфильму Назима Туляходжаева по рассказу Рэя Бредбэри из цикла «Марсианские хроники». Одна из главных фишек московской выставки — реплика студии художника в Токио.

Блокбастеры в ГМИИ им. А.С. Пушкина

2−9 января

Эдуард Мане. Кабачок. 1878−1879

В главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина сейчас идут не одна, а целых две выставки-блокбастера, на которые люди выстраиваются в очередь, несмотря на мороз. Первая из них — «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век», которая исследует параллели между двумя художественными движениями в России и Франции. Это редкий шанс увидеть в одном месте и хиты знаменитой на весь мир коллекции импрессионистов в Пушкинском, и лучшее из собрания передвижников Третьяковской галереи. Картины Эдуарда Мане здесь выставлены рядом с работами Илья Репина, Альфреда Сислея можно увидеть рядом с Алексеем Саврасовым, а Валентина Серова — с Пабло Пикассо. Одновременно в ГМИИ им. А.С. Пушкина проходит ретроспектива Хаима Сутина, французского художника русского происхождения. Сутин стал ведущим представителем Парижской школы живописи и пионером экспрессивного абстракционизма. Ретроспектива — совместный проект с Музеем Орсе и включает более 60 работ, как, собственно, Сутина, так и работы современных художников, вдохновленных Сутином.

Биеннале и революция в Новой Третьяковке

2−9 января

В январе завершается основной проект грандиозной 7-й Московской биеннале современного искусства, и это последний шанс увидеть работы 52 современных художников из 25 стран, включая таких «живых классиков» как Пьер Юиг, Мэтью Барни и Бьорк. Главная здесь, конечно, цифровая выставка Бьорк, на которую на западе не попасть без предварительной записи. Björk Digital — это VR-путешествие по трекам с последнего альбома певицы Vulnicura, вдохновленного переживаниями после разрыва все с тем же Мэтью Барни. Одновременно в Новой Третьяковке идет одна из лучших выставок, посвященных революции 1917 года — «Некто 1917». Это всеобъемлющий обзор различных тенденций в искусстве в 1917 г. и в неспокойные годы сразу после революции. На выставке — 120 картин и скульптур, многие из которых запечатлели революционные события. Здесь можно увидеть работы таких художников как Петров-Водкин, Кустодиев, Малевич, Попова и Кандинский.

ФЕСТИВАЛИ И ЯРМАРКИ

Главный московский новогодний фестиваль — «Путешествие в Рождество» — начнется еще в декабре и продолжится до 14 января. В фестивале зайдействовано 70 площадок, а тема этого года — театр, так как 2018 год официально объявлен Годом театра. В лесу-лабиринте на Манежной площади пройдет иммерсивный спектакль «12 месяцев», в Новопушкинском сквере можно будет увидеть балет на льду, а на Новом Арбате — муми-троллей и других сказочных персонажей из Скандинавии.

Ярмарки в Москве в новогодние каникулы будут практически на каждой плошади. Среди самых крупных и интересных — ярмарка в шале от ГУМа у катка на Красной площали и ярмарка гастрономических проектов на площади Промышленности на ВДНХ.