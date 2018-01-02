Около 300 голливудских актрис, сценаристов, режиссеров и агентов запустили кампанию Time's Up («Время истекло») по борьбе с домогательствами и дискриминацией по половому признаку. Открытое письмо было опубликовано 1 января в New York Times.

«Борьба за то, чтобы женщины могли заявить о себе, получить повышение и просто были услышанными и признанными на работе, где доминируют мужчины, должна подойти к концу. Время этой монополии истекло», — говорится в письме.

В ​Time's up вступили актрисы Эшли Джадд, Ева Лонгория, Америка Феррера, Натали Портман, Рашида Джонс, Эмма Стоун, Керри Вашингтон и Риз Уизерспун, член совета директоров Universal Pictures Донна Лэнгли и другие.

В рамках нового движения против харассмента создан фонд, в который уже пожертвовали 13 миллионов долларов, чтобы помочь женщинам защититься от домогательств и их последствий. В первую очередь это касается женщин, которые работают на должностях, которые считаются менее привилегированными.

Time's up также призывает легализировать наказания для компаний, в которых женщины терпят регулярные домогательства на работе, и намерено добиться количественного равенства мужчин и женщин на управляющих должностях.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. Вслед за Вайнштейном обвинения прозвучали в адрес режиссера и сценариста Джеймса Тобэка, актера Кевина Спейси и режиссера Бретта Рэтнера.

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